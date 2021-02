​Star Volley Bisceglie al lavoro in vista del debutto in campionato

Il conto alla rovescia è già ben avviato. Meno di due settimane al via del torneo nazionale di primo livello di Serie C femminile, nel quale si registrerà l’esordio della Star Volley Bisceglie. La neonata società biscegliese ha allestito un organico competitivo, al lavoro per farsi trovare pronto al fischio d’inizio della gara d’apertura della stagione, in calendario sabato 13 febbraio sulle tavole del PalaDolmen (ore 18:30) con avversario di turno il Foggia Volley.

Lo staff tecnico guidato da Michelangelo Maggialetti, composto anche dall’assistente Nicola Coronelli e dal preparatore fisico Michele Dell’Olio, è concentratissimo al pari delle ragazze capitanate da Ester Haliti. Un gruppo che giorno dopo giorno si cementa, come conferma Federica Lionetti, «fra vecchie conoscenze e nuove amicizie che stanno crescendo. Siamo felici di poter vivere insieme quest’esperienza malgrado l’annata ridotta, sentiamo la carica giusta per cominciare».

La 24enne laterale della Star Volley non nasconde la curiosità «per la tipologia di campionato che ci porterà a concentrare le energie in un lasso di tempo minore del solito. Non ci si potrà permettere errori» ha aggiunto. «Ci sono ragazze con trascorsi pallavolistici diversi alle spalle, anche di nazionalità differenti: lo ritengo valore aggiunto, perché già in queste settimane è apparso chiaro che ognuna “prende” qualcosa dall’altra».

Il lungo stop delle competizioni agonistiche a causa dell’emergenza epidemiologica è quasi alle spalle: «Spero di ritrovare subito le emozioni uniche che solo il campo sa dare. Non vediamo l’ora di iniziare quest’annata» ha concluso Federica Lionetti.