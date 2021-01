Star Volley Bisceglie, il calendario del campionato di Serie C

La lunga attesa si concluderà, finalmente, a metà febbraio. Fipav Puglia ha stabilito la data di inizio e definito le modalità di svolgimento del campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile, rendendo noto, contestualmente, la composizione dei gironi e i calendari della fase di qualificazione.

L’Asd Star Volley Bisceglie, inclusa nel gruppo A con altre sette formazioni, giocherà perciò la sua prima, storica partita ufficiale sabato 13 febbraio al PalaDolmen col Foggia. Le ragazze affidate al tecnico Michelangelo Mangialetti saranno di scena a Giovinazzo domenica 21, quindi sabato 27 se la vedranno con la Pallavolo Cerignola e il 6 marzo affronteranno l’altra compagine biscegliese, Sportilia, nella stracittadina d’andata. L’impegno interno del 13 marzo con Potenza precederà le brevi trasferte di Corato (sabato 20) e Molfetta (27 marzo).

Sarà un’annata breve e dai ritmi decisamente serrati: il girone di ritorno partirà già mercoledì 31 marzo, nella settimana delle festività pasquali, con l’impegno sul terreno del Foggia. La regular season si concluderà il 15 maggio, quindi sarà la volta di playoff e playout le cui formule saranno confermate entro fine marzo in modo prevedere eventuali recuperi di incontri rinviati per cause legate all’emergenza epidemiologica in corso.

Lunedì 28 dicembre, intanto, la squadra ha ricominciato a lavorare al ritmo di tre allenamenti settimanali, per passare al più presto a quattro, con l’obiettivo di finalizzare la preparazione fisica a un torneo che si prospetta molto interessante sotto il profilo tecnico. Tutte le componenti del team Star Volley si erano sottoposte a tampone anti-Covid secondo una scelta precisa della società benché le normative non prevedono alcun tipo di obbligo per le compagini di Serie C. L’esito si è rivelato negativo per ciascuna delle giocatrici incluse nel roster.

La nuova realtà, frutto della passione di giovani e ambiziosi dirigenti, ha mosso i suoi primi passi con la legittima aspirazione a diventare nel breve e medio termine un punto di riferimento per lo sport biscegliese e la pallavolo sul territorio. Idee e programmi chiari, testa bassa e grande voglia di costruire basi solide per lo sviluppo della disciplina sotto tutto i punti di vista costituiscono i cardini dell’azione dell’Asd Star Volley Bisceglie.