Femminile37, al debutto il nuovo spettacolo di Binario Zero

Conto alla rovescia per la compagnia BinarioZero, mancano davvero poche ore al debutto, sono trascorsi oltre tre anni dall'ultima messa in scena e domenica 29 maggio ore 18,30 e 21.15 e il 30 maggio ore 21.15 presso il teatro Don Luigi Sturzo (via Pozzo Marrone) si aprirà il sipario con la nuova produzione: Femminile37 scritta e diretta da Giancarlo Attolico patrocinata dalla città di Bisceglie.

Grande soddisfazione per la compagnia teatrale che è già in sold out per gli spettacoli del 29 maggio ore 18,30 e del 30 maggio ore 21.15.

Per chi non è riuscito ancora disponibili invito per lo spettacolo del 29 maggio ore 21.15.

Info al 3280188301.

Ritiro inviti presso la sede della compagnia Stazione0 via Pendio Misericordia, 22. oggi pomeriggio dalle 15 alle 20.30

La trama:

Una mattina d’estate. Fa molto caldo, solo le cicale cantano.L’azione si svolge al femminile37 ma cos’è?Un non luogo, un padiglione di un manicomio di sole donne.I giorni nel femminile37 sembrano tutti uguali, i pensieri finiscono per aggrovigliarsi, si fissano e si ripetono……ripetutamente.Un luogo che ti trasforma, ti cambia se non sei forte.

Riecheggia una sola frase in quell’enorme stanzone: nella guerra dei numeri, siamo solo dei numeri.

Le storie di queste donne si intrecciano e si ritrovano dinanzi un dirupo, un burrone, un vuoto il corto circuito delle loro vite è in bilico da sempre, neppure la terapia dell’ipocrisia può salvarle.Lo spettatore si ritroverà al centro di questo vortice e in base a come lo guarderà giudicherà ogni donna “santa” o “puttana” e forse ne comprenderà la sua essenza più vera.Per comprendere bisogna vedere, ascoltare, toccare.Credevano che rinchiudendole, si sarebbero messi al riparo dalle loro fottute certezze, paure.E se fossero loro quelli folli?L’unico momento in cui si sentono vive? Quando cantano, recitano, ballano,…….la tristezza durerà per sempre?

Sognano, un campo di grano in una mattina d’estate.