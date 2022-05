Annullato il concerto del giovane artista Francesco D' Amore al Parco delle Beatitudini

Questa mattina avevamo pubblicato la notizia del concerto che si sarebbe svolto domani 28 maggio presso il Parco delle Beatitudini.

Gli stessi organizzatori dell'evento ci hanno contattato per riferire che a cause di motivi tecnici non imputabili alla loro volontà lo stesso evento E' STATO ANNULLATO.

Francesco ha mosso i primi passi nel panorama musicale col genere "neo melodico" circa un paio d'anni fa con brani come "Cumbagn e scol", "Sotto Sopra" e "E' capitat"riscuotendo consensi e "likes" sopratutto sulle principali piattaforme social musicali italiane.

Dopo aver fatto tappa a Napoli, Palermo e Catania, domani 29 maggio, presso il parco delle Beatitudini a partire dalla ore 21 terrà la sua prima esibizione a Bisceglie di questa estate 2022.

Ospiti della serata: Alexander, Carlo Cosentino e Carlo Bagli.

A breve anche un duetto con il padrino "artistico" Gianni vezzosi su tutti i principali canali digitali terrestri