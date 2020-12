Vittoria in rimonta del Bisceglie Femminile in casa del Granzette

Con una clamorosa rimonta finale il Bisceglie Femminile sbanca il domicilio del Granzette imponendosi 3-2 in occasione della nona giornata del campionato di Serie A.

Parte bene il Bisceglie che con Giuliano sfiora il vantaggio, palla di poco a lato. Qualche minuto dopo occasionissima per Tres Villa che sola davanti al portiere incespica sul pallone. Troiano prova ad impensierire Oselame, mentre Tres Villa coglie il palo a metà frazione. Una incomprensione difensiva della neroazzurre porta Iturriaga alla conclusione che termina alta. Granzette in vantaggio ad un secondo dalla sirena dell’intervallo: ad andare in gol è Andreasi che infila la palla sul primo palo per l’1-0 delle venete.

Nella ripresa è Tres Villa a provare l’eurogol da metà campo, palla di poco oltre la traversa. Allo scadere dell’ottavo minuto la situazione si complica ulteriormente per le ragazze di Nico Ventura con Longato che insacca la rete del raddoppio che sembra mettere nei guai il Bisceglie. Ordine, calma e coraggio sono gli ingredienti che fanno nascere la rimonta delle neroazzurre. Dagli sviluppi di un calcio di punizione nasce la rete di Paty Ribeirete al 13’. Tre minuti dopo Tres Villa impatta l’incontro con una tiro rasoterra di precisione che si insacca alle spalle di Famà. Nona rete stagionale per la brasiliana. Il gol vittoria arriva a meno di tre minuti dalla fine. La firma è di Roxy Ion che gira in porta di prima intenzione dopo azione continuata di Giuliano.

Quarta vittoria stagionale per il Bisceglie Femminile che a quota 12 punti e resta in attesa dei recuperi delle altre per capire se sarà qualificazione diretta alla Final Eight di Coppa Italia.

GRANZETTE-BISCEGLIE FEMMINILE 2-3 (1-0 p.t.)

GRANZETTE: Famà, Iturriaga, Andreasi, Longato, Troiano, Sinigaglia, Costa, Ardondi, Zanetti, Cappelletto, Dos Santos, Grandi. All. Bassi



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Villa, Marino, Giuliano, Annese, Ion, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura



MARCATRICI: 19'59'' p.t. Andreasi (G), 8'49'' s.t. Longato (G), 13' Ribeirete (B), 16'17'' Villa (B), 17'12'' Ion (B)



AMMONITE: Ion (B), Iturriaga (G)



ARBITRI: Andrea Colombo (Modena), Francesco Salmoiraghi (Bologna) CRONO: Michele Ronca (Rovigo)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Bisceglie Femminile