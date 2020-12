Bisceglie Calcio, Ricchetti: «Giocare ogni 3 giorni non è facile. Dobbiamo adattarci al calendario»

Nuovo turno in trasferta per il Bisceglie che, oggi pomeriggio, mercoledì 9 dicembre, scenderà in campo al “Partenio – Lombardi” di Avellino, alle ore 15.00 contro la squadra locale, nel recupero della terza giornata del campionato serie C girone C.

“Giocando ogni tre giorni non si riesce a fare un lavoro a settimana completa e concentrarci appieno su ciò che serve - esordisce mister Carlo Ricchetti-.Tuttavia, dobbiamo adattarci al calendario. Tra gli aspetti da approfondire, vi è anche l’aspetto emotivo, morale. In un momento del genere avere condizione fisica al top sarebbe stato fondamentale, al contrario noi abbiamo registrato 15-20 giorni di inattività causa Covid. I ragazzi si sono allenati relativamente e, giocare partite ravvicinate, complica ulteriormente la situazione. Oltre agli aspetti citati prima dobbiamo lavorare anche su quello fisico. Dobbiamo pensare solamente al campo e non ad altre questioni”.

Per il Bisceglie si tratta del terzo impegno in una settimana, il quarto in dieci giorni (Potenza, Catania, Ternana ed Avellino) e non si esclude che si possa optare per il turn over: “Bisogna capire come stanno i ragazzi - prosegue Ricchetti-. Dobbiamo effettuare le valutazioni non giorno per giorno, bensì ora per ora”.

Avellino – Bisceglie è una partita importante per mister Bucaro. Il tecnico nerazzurro, che dovrà scontare la seconda delle sette giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo, ha allenato i lupi nella stagione 2018-2019, portandoli in serie C e vincendo lo scudetto Dilettanti. “Il mister – afferma Ricchetti – ha voglia di stare in panchina. Ci teneva a questa partita come a tutte le altre”.

Nel match contro la squadra campana, tornerà a disposizione Musso: “Valuteremo un tandem con Rocco in partenza”.

I nerazzurri hanno sostenuto la rifinitura questa mattina al “Di Liddo”.Entrambe le squadre vanno a caccia di punti dopo i ko rimediati nell’ultimo turno di campionato. Gli irpini sono reduci dalla sconfitta contro la Virtus Francavilla, mentre i biscegliesi da quella contro la Ternana.

L’Avellino ha segnato sinora 14 reti, di cui 4 portano la firma dell’ex Bari Riccardo Maniero. Al contempo hanno subito 11 gol che ne fanno la terza miglior difesa, al pari di Bari e Juve Stabia.

La gara sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Emilia il quale sarà coadiuvato da Costin Del Santo Spataru di Siena e Stefano Lenza di Firenze. Quarto ufficiale Maria Marotta di Sapri.