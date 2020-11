A.S. Bisceglie srl, ecco la fidelity Card

In attesa che si torni a parlare di calcio giocato, l’A.S. Bisceglie Srl, In collaborazione con la multinazionale austriaca CASHBACK WORLD dà alla luce la fidelity card A.S. BISCEGLIE CALCIO. Un sostegno a tutti i tifosi e sportivi biscegliesi per vincere insieme la partita contro l’avversario imprevisto e invisibile di nome Covid-19.

Ecco i vantaggi che fornisce la fidelity card:

1.permetterà al tesserato il diritto di ricevere una serie di sconti e una parte del denaro speso bonificato sul proprio conto corrente e darà all’A.S. Bisceglie l’1% di tutte le spese effettuate dalle tesserine;

2.darà diritto di prelazione per l'acquisto di biglietti in casa e fuori e dell'abbonamento appena sarà possibile tornare a riempire gli stadi;

3.consentirà di avere uno sconto del 20% sui biglietti della stagione sportiva in corso e di uno sconto del 10% sull'abbonamento delle prossime due stagioni 2021/2022 e 2022/2023;

4.garantisce uno sconto del 10% sul materiale e abbigliamento del Bisceglie Calcio nelle rivendite che saranno specificate dalla società;

5.permetterà ai possessori di ricevere un cashback (ritorno di denaro) dal 2%al 7% su tutti gli acquisti effettuati negli esercizi convenzionati rintracciabili sull’ Appgratuita CASHBACK APP.

6.A tutti i sottoscrittori verrà consegnato un omaggio targato BISCEGLIE CALCIO.

La Fidelity Card sarà possibile acquistarla nella sede provvisoria ubicata in Via Aldo Moro, 25 dalle 17.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato. La domenica la sede sarà aperta in base all’orario della gara della squadra.