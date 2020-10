Diaz, rimonta mancata a Torremaggiore

Seconda sconfitta consecutiva per la Diaz che rimedia un 4-3 in casa della Polisportiva Torremaggiore in occasione della seconda giornata del campionato di Serie B, girone G.

Padroni di casa privi dei febbricitanti mister Olivieri e Pazienza, costretti a non accedere alla tensostruttura per via della restrizioni Covid. Di Chiano recupera Sergio De Cillis, ma deve fare a meno di Cadini e Russo. Partenza a spron battuto per i padroni di casa che dopo tre minuti di gioco conducono 2-0 grazie alle reti di Russi ed Heredia. Elia prova ad accorciare le distanze impegnando Fiotta, sul fronte opposto tris Torremaggiore ancora con Heredia. De Cillis sfiora il gol che può riaprire la partita, Russi e Spano quello che potrebbe chiuderla definitivamente. Nella ripresa è ancora il Torremaggiore a siglare il 4-0 con Russi, alla doppietta personale. I biancorossi mollano gli ormeggi e con la doppietta di Elia (4 gol in campionato) e la rete di Cassanelli riaprono la partita a pochi minuti dal termine. Nel finale accade di tutto con Fiotta che a fil di sirena nega ai biscegliesi la rete dell’incredibile rimonta.

Diaz che deve resettare quanto fatto sino ad ora e ripartire di slancio in vista dell’impegno di sabato prossimo in casa contro il Canosa.