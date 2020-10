Futbol Cinco sconfitto in rimonta dal Monte Sant’Angelo

Si ferma a quota due vittorie consecutive la striscia positiva del Fùtbol Cinco Bisceglie, sconfitto al PalaDolmen dal Futsal Monte Sant’Angelo con il risultato di 2-6. Continua il tabù casalingo dei biscegliesi, a secco di punti nelle prime tre uscite tra le mura amiche.

Dopo un avvio di gara convincente (nerazzurri avanti 2-0 dopo 6’ di gioco), il Cinco dovuto fare i conti con il ritorno degli avversari a fine primo tempo, per poi subire la rimonta dopo l’intervallo.

Per il match valevole la sesta giornata di campionato, mister Di Pinto deve fare a meno di Garofoli, ma ritrova Di Pilato e Lamanuzzi rispetto al match disputato sette giorni prima sul campo del Putignano.

Starting five locale affidato a Di Pilato, Nicolantonio Di Benedetto, Salerno, D’Elia e Arcieri; ospiti con Palumbo, De Sio, Herrero, Claudio Ortuso e Natalino.

Passano appena 35 secondi e il team nerazzurro si porta in vantaggio con la rete messa a segno da Gianni D’Elia: assist di Salerno e chirurgica conclusione dalla banda sinistra che non lascia scampo al portiere. La reazione del Monte Sant’Angelo c’è ma il quintetto biscegliese è attento in fase difensiva.

Al 4° Arcieri va vicino al raddoppio con una chance in area, tempestivamente bloccata da Palumbo. L’appuntamento con il 2-0 è rimandato solo di pochi minuti: al 6° lo stesso Arcieri lascia partire dalla banda sinistra un assist depositato in rete da D’Elia. Cinco pericoloso anche nei minuti successivi con diverse soluzioni respinte tempestivamente dalla difesa ospite.

Al 9° Herrero mette i brividi al quintetto biscegliese con una conclusione in area di rigore e che termina di un soffio a lato. Nei secondi successivi, il Monte Sant’Angelo dimezza lo svantaggio con il tap-in area di Brigida. Al 10° Cassanelli serve un ottimo assist dalla banda sinistra e Valente manca il tap-in valevole la terza rete di marca biscegliese. Lo stesso numero 14 nerazzurro colpisce anche il palo da posizione defilata dalla zona destra dell’area di rigore.

Al 13° ospiti pericolosi con Brigida, mentre al 16° due ottimi interventi di Valerio Di Pilato evitano il 2-2: sul successivo corner, Brigida sigla il pari sfruttando l’assist di Luigi Castriotta. Non accadrà più nulla fino all’intervallo.

Nel secondo tempo, mister Di Pinto conferma il quintetto di inizio gara; Ciliberti schiera 4/5 dello schieramento iniziale (eccezion fatta per Natalino al posto di Castriotta). Nei primi 5’ del secondo tempo il Futsal Monte Sant’Angelo concretizza la propria seconda vittoria stagionale, spinta dalla tripletta di Claudio Ortuso.

Il Cinco Bisceglie prova a reagire, Cassanelli è il più vivace dei nerazzurri nel 2° tempo con tre occasioni, ma gli ospiti chiudono bene gli spazi difensivi, mentre l’estremo Palumbo risponde presente quando chiamato in causa. Mister Di Pinto prova a dare un volto diverso al match, schierando Salerno quinto uomo di movimento: mossa che spalanca la porta al 2-6 firmato Natalino.

FUTBOL CINCO BISCEGLIE-FUTSAL MONE SANT’ANGELO 2-6

Fùtbol Cinco Bisceglie: 1 Di Bitonto, 2 N. Di Benedetto, 3 Sasso, 5 Uva, 6 Salerno, 7 Lamanuzzi, 8 Cassanelli, 9 Arcieri, 10 D’Elia, 14 Valente, 15 Papa, 12 Di Pilato. Allenatore: Maurizio Di Pinto.

Futsal Monte Sant’Angelo: 17 Palumbo, 4 De Sio, 5 Herrero, 7 C. Ortuso, 9 L. Castriotta, 10 Rignanese, 11 R. Ortuso, 13 Mazzamurro, 18 Brigida, 22 Natalino, 87 D’Errico. Allenatore: Matteo Ciliberti.

Arbitri: Giuseppe Squicciarini di Bari, Davide Pellegrino di Lecce.

Reti: 0’35” e 6:09” D’Elia, 9’37” e 16’41” Brigida, 22’44”, 23’44” e 25’59” C. Ortuso, 35’56” Natalino.

Note: ammoniti De Sio, Salerno, Sasso.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE