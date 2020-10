Bisceglie Femminile pronto al derby con lo Statte

L’attesa è finita, domenica 18 ottobre alle ore 17, il Bisceglie Femminile torna a disputare un gara ufficiale in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, affrontando al PalaDolmen l’Italcave Real Statte.

Dopo quasi otto mesi si torna a fare sul serio, un momento analizzato assieme al tecnico neroazzurro Nico Ventura, “Arriviamo in buone condizioni psicofisiche, con qualche fisiologico acciacco, mi auguro recuperabile sino a domenica, e purtroppo con una assenza importante come quella di Roberta Giuliano. L'intesa è in crescendo anche se abbiamo rinnovato molto, ma soprattutto abbiamo entusiasmo e voglia di cominciare”.

Il pre campionato ha dato delle indicazioni importanti, dopo un mercato estivo improntato sulla qualità, “Abbiamo costruito una rosa importante – commenta Ventura – e di questo non posso che ringraziare la società. È evidente che ci vorrà tempo per creare certi automatismi, ma in tutte le amichevoli ho visto affiatamento, coesione e unità di intenti che sono presupposti imprescindibili per creare un gruppo vincente”.

Di fronte una Italcave Real Statte, formazione tra le più blasonate nella storia del futsal in rosa, il tecnico biscegliese però conosce bene le cugine tarantine, “Loro, a meno di Dalla Villa e Belam, sono le stesse dell'anno scorso e quindi lei conosciamo bene. Per mia concezione – conclude mister Ventura – adatteremo le nostre caratteristiche alle loro, provando a sfruttare i loro pochi punti deboli, ed arginando le loro qualità migliori. Sono certo sarà una bella gara e ci sarà da divertirsi. Vincerà chi sbaglierà meno”.

Bisceglie Femminile-Italcave Real Statte sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook, PMGSport Futsal e su Bisceglie Femminile.