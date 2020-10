Diaz pronta per l’esordio con l’Itria

Dopo tanti mesi di attesa, finalmente si torna a disputare una gara di campionato in casa Diaz, chiamata oggi, 17 ottobre alle ore 16 PalaDolmen a porte chiuse, ad affrontare l’Itria per la prima giornata del girone G di Serie B.

“La squadra arriva bene a questo esordio – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – abbiamo lavorato tantissimo e creato i presupposti per una buona intesa tra i giocatori a disposizione. Di fronte però abbiamo una squadra che possiamo definire matricola solo per la sua giovane storia, ma che in realtà ha nel roster giocatori di esperienza e valore”.

Il precampionato ha dato buoni segnali al tecnico originario di Trani, “Sono contento di quello che ho visto – continua – perché abbiamo avuto modo di giocare contro compagini di diverse categorie provando sia a fare la partita che a doverla contenere. Certo adesso arriva la prova del nove con la gara ufficiale, dove inevitabilmente il discoro cambia”.

Itria ripescata nel corso dell’estate, ma che ha tutti i mezzi per recitare un ruolo da protagonista in questa categoria, “Giocheremo sempre alla nostra maniera, proveremo ad imporre il nostro gioco, quello che abbiamo provato in questo mese di pre campionato con le amichevoli. Avrò qualche problema di rotazioni tra infortuni e squalifiche – conclude mister Di Chiano – ma in generale confido nella bontà di un gruppo che sta creando buoni presupposti per questa stagione. Diaz che dovrà fare a meno degli squalificati Francesco e Sergio De Cillis, dubbi permangono anche sulle possibilità di impiegare Cadini, non al meglio.

Grazie alla collaborazione annuale firmata tra il club e Puglia5, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie a partire dalle ore 15.55.