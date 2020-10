Bisceglie Calcio, firmano i portieri Russo, Spurio e l’attaccante Musso. Confermato Ferrante

Altri quattro innesti ufficiali per il Bisceglie Calcio, prossimo all’esordio nel campionato di serie C, previsto per domenica 11 ottobre contro la Turris.

Si accasano in nerazzurro, dalla Salernitana, con la formula del prestito, il portiere Antonio Russo e la punta centrale Antonino Musso. A questi si aggiunge l’estremo difensore Andrea Spurio ed il rinnovo di Claudio Ferrante.

Classe 2000, nativo di Acerra, Russo approda nelle giovanili della Salernitana nella stagione 2018/19, in uscita dalla Sarnese. Nella stagione successiva passa in prestito al Marsala, in serie D, dove colleziona 26 presenze. Ora la possibilità di mettersi in mostra tra i professionisti con la casacca nerazzurra stellata.

Classe 1998, nativo di Ravenna, Spurio cresce nelle giovanili di Bellaria Igea Marina e Bologna. Nella stagione 2016/17 acquisisce esperienza in serie D con la maglia del Ravenna, passando nella stagione successiva al Lentigione (serie D), dove colleziona 31 presenze. Le buone prestazioni attirano nuovamente le attenzioni del Ravenna, approdato nel frattempo in serie C (girone B), dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Alla corte di mister Bucaro arriva anche l’attaccante Antonino Musso, classe 1999. Nativo di Partinico, Musso ha mosso i primi passi da calciatore nelle giovanili del Trapani, passando poi in forza alla prima squadra. Nella stagione 2018/19 passa in prestito in serie D al Troina, dove colleziona 34 presenze ed 8 reti all’attivo. Nella scorsa stagione viene notato dalla Salernitana, che lo gira in prestito in serie C alla Paganese. Per Musso, quindi, si tratta della seconda esperienza attiva fra in professionisti.

La società nerazzurra potrà contare sull’apporto del centrocampista classe 2002, Claudio Ferrante. Cresciuto nelle giovanili del Bari, sua città natale, per lui si tratta della seconda stagione con la maglia stellata, essendo arrivato nella città dei Dolmen ad ottobre 2019, proveniente dall’Under 17 del Torino.