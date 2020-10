Futbol Cinco sconfitto sul campo del Futsal Andria

Amara trasferta per il Futbol Cinco Bisceglie, sconfitto 8-3 dal Futsal Andria. Al palaColombo di Ruvo di Puglia, momentaneo domicilio della locale del team federiciano, ai nerazzurri di mister Di Pinto non riesce il tentativo di smuovere la classifica.

In occasione del match valevole per la seconda giornata di Serie C1, il Cinco deve fare a meno di Nicolantonio Di Benedetto, Valerio Di Pilato e Mauro Garofoli. Gara subito in salita per il quintetto della Città dei Dolmen, già sotto 2-0 dopo quattro giri di lancette, complici anche alcuni errori individuali che spianano la strada alla momentanea doppietta di Giacomo Ferrucci.

I biscegliesi provano a riportarsi in partita, ma i locali di mister Rutigliani sono sempre pericolosi e siglano il tris con Somma. Ad inizio secondo tempo i biancazzurri siglano il poker con Ferrucci (tripletta), seguite dalle reti di Lovino, Tortora e Fortunato. Nel finale i biscegliesi vanno in gol con la doppietta di Vincenzo Cassanelli (terza rete in due gare) e Gianni D’Elia.

Nel prossimo match, in programma sabato 10 ottobre, il Futbol Cinco Bisceglie ospiterà al PalaDolmen il Volare Polignano.

FUTSAL ANDRIA-FUTBOL CINCO BISCEGLIE 8-3

Futsal Andria: 1 Achille, 2 Tortora, 3 Losito, 5 De Feo, 6 Acquaviva, 7 Fortunato, 8 Somma, 10 Sgarra, 16 Lovino, 17 Rella, 18 Ferrucci, 12 De Gennaro. Allenatore: Giovanni Rutigliani.

Futbol Cinco Bisceglie: 1 Di Bitonto, 2 Valente, 3 Sasso, 4 Lamanuzzi, 5 Uva, 6 Salerno, 7 La Notte, 8 Cassanelli, 9 Arcieri, 10 D’Elia, 11 Amato, 12 S. Di Benedetto. Allenatore: Maurizio Di Pinto.

Arbitri: Biagio Bucci di Molfetta, Angelo Dilucia di Foggia. Crono: Stefano Polito

Reti: 0’21” e 4’02” Ferrucci, 9’31” Somma, 21’28” Ferrucci, 31’41” Lovino, 35’06” De Feo, 35’26” Tortora, 35’53” Fortunato, 37’10” rig. Cassanelli, 38’22” Cassanelli, 38’35” D’Elia.

Note: ammonito Ferrucci.

