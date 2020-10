Inizia col piede giusto il campionato del Don Uva al “Di Liddo”

Inizia col piede giusto il campionato del Don Uva che al “Di Liddo”, contro un avversario ostico quale l’Atletico Acquaviva, acciuffa il pari in rimonta disputando un’ottima prestazione.

Si chiude 2-2 un match dominato in lungo e in largo dai ragazzi di mister Capurso che hanno dimostrato grinta, compattezza e impegno. Sono gli avversari a sbloccare il punteggio al 18’ pt: Genchi beffa Mezzina con una punizione velenosa. La reazione dei biscegliesi non si fa attendere troppo: Lops ripaga con la stessa moneta spiazzando Lovecchio grazie a un calcio piazzato dalla distanza che finisce sotto l’incrocio (30’ pt).

La prima frazione di gioco si chiude 1-1.

Nella ripresa, nonostante il pallino del gioco sia nelle mani del Don Uva - in superiorità numerica per l’espulsione di Iurlo (doppio giallo al 8’) è ancora l’Acquaviva a riportarsi in vantaggio al 12’: sempre Genchi è lesto a metterla dentro sfruttando una respinta dell’estremo difensore di casa.



I biancogialli non mollano un centimetro e si fiondano all’arrembaggio in cerca del pareggio. Ci riescono grazie al penalty trasformato da Conte al 25’ e concesso dall’arbitro per un fallo di mano.

Si chiude dunque 2-2 l’esordio in campionato del Don Uva che, nonostante le tante assenze, è da applaudire non solo per il primo punto conquistato, quanto, soprattutto, per la grande partita disputata da tutti.

Domenica altra sfida importante, a Molfetta contro il Borgorosso.

ASD DON UVA CALCIO 1971

Mezzina, Angarano, Cardinale, D’Addato, Carbone, Lops, Divella (Torchetti dal 47’ st), Addario, Binetti, Amorese (Mastrofilippo dal 23’ st), Conte (Barbagallo dal 40’ st).

A disposizione: Rana, Favuzzi, Cifarati, Crudele, Fata, Pietrantuono.

Allentore: Capurso.



ASD ATLETICO ACQUAVIVA

Lovecchio, Di Pietro, Vulpis, Beato, Asselti, Elia, Valerio, Iurlo, Genchi, Ferorelli (Lanave dal 35’ st), Lenoci.

A disposizione: De Tullio, Castrigno, Aniello, Sammarco, Turitto, Rossini, Kalie, Mastrolonardo.

Allenatore: Ettorre.



Marcatori: Genchi (18’ pt), Lops (30’ pt), Genchi (12’ st), Conte (25’ st, rig.).



Arbitro: Sarcina di Barletta. Assistenti: Donato di Molfetta e Nasca di Bari.



Articolo a cura dell'Ufficio stampa dell'Asd Don Uva Calcio 1971