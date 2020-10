A.S. Bisceglie Srl, debutto casalingo contro la Turris

Delineato il calendario del Bisceglie Calcio in vista della stagione calcistica 2020/2021. Difatti, con comunicato ufficiale n. 14 e 15 la Lega Pro ha definito gli appuntamenti della squadra nerazzurra con i recuperi delle giornate sinora non disputate.

Il Bisceglie debutterà domenica 11 ottobre, al “Ventura” contro la Turris, con fischio d’inizio ore 17.30. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 20.45, i nerazzurri saranno di scena al "Pino Zaccheria" di Foggia per affrontare la squadra di casa nel recupero della prima giornata. Domenica 18 ottobre, alle ore 17.30, il Bisceglie ospiterà al “Ventura” il Palermo nell’incontro valevole per la quinta giornata mentre, mercoledì 21 ottobre, si recherà al “Rocchi” di Viterbo per affrontare la Viterbese. Domenica 25 ottobre, i ragazzi di Bucaro ospiteranno il Trapani e mercoledì, 28 ottobre, si disputerà il recupero della seconda giornata contro la Cavese. Infine, mercoledì 18 novembre, affronteranno al “Partenio” l’Avellino. Nell’intermezzo disputeranno i match contro Juve Stabia, Monopoli, Catania e Casertana. Concluso questo lungo tour de force, i nerazzurri se la vedranno con la Paganese domenica 22 novembre. L’ultimo appuntamento dell’anno solare sarà mercoledì 23 dicembre contro il Teramo nell’impianto di via Carrara Salsello.

Il Bisceglie inaugurerà il nuovo anno domenica 10 gennaio contro la Vibonese e chiuderanno il girone d’andata giocando contro il Bari, domenica 17 gennaio.

Il girone di ritorno inizierà domenica 24 gennaio 2021 e si concluderà domenica 25 aprile