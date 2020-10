Il Futbol Cinco rende visita al Futsal Andria

Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre andrà in scena la seconda giornata del massimo torneo regionale di futsal. Il Futbol Cinco Bisceglie sarà ospite del Futsal Andria.

Al PalaColombo di Ruvo di Puglia, momentaneo domicilio del team federiciano, i nerazzurri di mister Di Pinto affronteranno la prima trasferta stagionale. Si riparte dalla buona prestazione disputata all’esordio contro un avversario di altissimo livello come il Dream Team Palo. La prestazione non ha fruttato punti in classifica, ma ha dato conforto al lavoro finora svolto dal gruppo biscegliese.

«Quella di sabato sarà una gara importantissima e allo stesso tempo difficilissima per noi, così come tutte le gare di questo campionato. Non guarderemo mai la classifica: a prescindere dall’avversario – afferma Maurizio Di Pinto - dimostreremo sempre lo stesso atteggiamento. Mi aspetto innanzitutto di rivedere la stessa gara vista con il Palo del Colle, ovvero una squadra attenta, concentrata e ordinata. A parte questa conferma, mi aspetto quel qualcosa in più utile per continuare il percorso di crescita prefissato».

Capitolo indisponibilità: «Non siamo al completo: anche per questa settimana abbiamo dovuto fare a meno di due acquisti mirati come Nicolantonio Di Benedetto e Mauro Garofoli. In questo momento il risultato non deve essere un’ossessione: mi aspetto di vedere il miglior Cinco tra almeno un mese. Spero il tempo possa ripagare l’impegno e la dedizione dei ragazzi».

Nell’ultimo confronto tra Futsal Andria e Futbol Cinco disputato lontano da Bisceglie, i nerazzurri sono stati sconfitti 4-2. Nel match di ritorno pronto riscatto dei nerazzurri, con una vittoria per 7-4. Ad arbitrare il derby della Bat saranno Biagio Bucci di Molfetta e Angelo Dilucia di Foggia.

Calcio d’inizio ore 16:00.