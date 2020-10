A.S. Bisceglie Srl, ecco le prime ufficializzazioni e conferme

Ventiquattro ore dopo l’ok della Covisoc, il Bisceglie Calcio ufficializza i primi movimenti in vista del campionato di serie C 2020/2021.

Il sodalizio nerazzurro conferma il centrale Edoardo Vona.Classe 1996, cresce nelle giovanili della Cremonese.Nel 2014 firma per la Virtus Verona. Dopo una stagione, passa al Ribelle.Nell’estate del 2017, si accasa al Latina. Durante il mercato di riparazione, Vona diventa un giocatore del Tortolì. Conclusa tale esperienza, passa all’Igea 1946 e, nel dicembre 2018, firma per il Castrovillari.

L’altra conferma riguarda il terzino Giuseppe Tarantino. Nato a Palermo, Tarantino ha mosso i primi passi nella squadra della sua città natale.Nella stagione 2018/19 viene tesserato per il Gravina, prima di approdare, nella passata stagione, in nerazzurro, dove ha collezionato 5 apparizioni.

Il reparto difensivo si rinforza con l’innesto di Giusto Priola. Il possente difensore centrale è nato a Palermo il 26 maggio 1990.Vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo indossato le casacche di Trapani, dove ha vinto un campionato di serie C nella stagione 2012/2013, Catanzaro, Pistoiese e Renate. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Picerno.

Sulle fasce invece, arriva dal Parma in prestito Michele Laraspata. Nato a Bari il 02/06/2001 Laraspata è un terzino sinistro, all'occorrenza terzino destro. Cresciuto nel Bari under 17, ha giocato nel Lecce Under 19 allenato dall'ex giocatore della Lazio Sebastiano Siviglia e nel Parma, sempre Under 19. Per lui si tratta della prima esperienza in assoluto a livello di prima squadra.

Per quanto concerne il centrocampo si registrano gli arrivi di Cittadino, Cirigliano, Maimone e Lauria, a cui si aggiunge la conferma di Casella.

Cittadino è cresciuto nelle giovanili della Roma, dove ha vinto una Coppa Italia Primavera nella stagione 2011/2012 e una Supercoppa Primavera nell'annata calcistica 2012/2013. Ha indossato le casacche di Alessandria, Melfi, Mantova, Latina, Feralpisalò e Foggia.

Maimone invece, è nato a Taomina il 02/03/1994. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha indossato le maglie di Melfi, Reggina, Cuneo, Lecce, Matera, Monopoli e Sicula Leonzio.

Cigliano è cresciuto nelle giovanili del Bari, Ternana e Frosinone. Nel 2016 ha indossato la casacca della Caratese (Serie D). Nel mercato di riparazione si è poi trasferito all'Aversa Normanna. Nell'estate del 2017 ha firmato per la Casertana, dove è restato sino al 2019. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Rimini. L’ultima operazione in entrata riguarda Giuseppe Lauria. Centrocampista classe '94 è cresciuto nel settore giovanile della Cremonese. Ha vestito le maglie di Termoli, Potenza, Grosseto, Recanatese in due occasioni, Lumezzane, Olympia Agnonese, Torres, Marsala.

A centrocampo l’unica conferma per ora, riguarda Adriano Casella. Nato a Bisceglie il 24 novembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell'Unione Calcio Bisceglie, facendo la trafila sino all'Under 19. Nel 2018 approda al Bisceglie Calcio e nel mercato dicembrino si trasferisce al Biancavilla, militante nel campionato di Eccellenza Siciliana.

Nel novembre 2019 veste la casacca della Fidelis Andria. Nella scorsa stagione è stato tesserato dalla squadra della sua città natale.