Unione Calcio a Trani per centrare il passaggio del turno

Sfida decisiva al “Comunale” di Trani per l’Unione Calcio, impegnata domenica 27 settembre contro la Vigor Trani nel match di ritorno del primo turno di Coppa Italia (fischio d’inizio ore 15.30).

Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, punteggio maturato al “Di Liddo” grazie alle reti di Zinetti per gli azzurri, cui ha risposto allo scadere Liberio.

“Sicuramente ci sono stati aspetti positivi da cui ripartire e aspetti su cui lavorare – analizza il tecnico degli azzurri, Luca Rumma -. Peccato per il gol subito allo scadere. Nella ripresa avremmo dovuto gestire meglio la gara, invece ci siamo abbassati troppo, concedendo il campo all’avversario, che ci ha puniti, complice anche un pò di sfortuna da parte nostra”.

Un pizzico di rammarico che dovrà tradursi in ardore agonistico per Bufi e compagni. “Il risultato dell’andata lascia aperto il discorso qualificazione – prosegue Rumma -. Dovremo ripartire dallo spirito con cui la squadra ha interpretato la gara a Bisceglie, consapevoli che possiamo far nostro il passaggio del turno. Ci teniamo tutti, per questo sono convinto che la squadra giocherà al massimo delle sue possibilità”.

La sfida tra Vigor Trani ed Unione Calcio sarà diretta da Michele De Pinto della sezione di Bari, che sarà coadiuvato da Francesco Gorgoglione (Barletta) e Roberto Francesco Prigigallo (Bari).

Il match si disputerà a porte chiuse.