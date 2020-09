Futbol Cinco bello a metà, il Dream Team Palo espugna il PalaDolmen nella ripresa

Parte con una sconfitta il cammino del Futbol Cinco Bisceglie 2020/21. Il Dream Team Palo, una delle candidate alla vittoria del campionato di C1, rispetta i pronostici della vigilia ed espugna 1-3 un PalaDolmen deserto causa normativa dettata dall’emergenza sanitaria.

Mister Maurizio Di Pinto, al debutto ufficiale in panchina nerazzurra, si affida al quintetto composto da Di Bitonto in porta, capitan Lamanuzzi, Salerno, Amato e D’Elia. Nomi eccellenti tra gli ospiti di Gianpaolo Piacenza, con trascorsi tra Serie A2 e B: Mastrorilli in porta, Marolla, Binetti, Solimini, Mazzone.

In avvio di match, sono gli ospiti a tenere il pallino del gioco con una continua fase di possesso, provando spesso soluzioni da fuori area. Il Cinco non si lascia intimidire dalle qualità tecniche degli avversari e difende con ordine, lasciando i pericoli lontano dalla porta difesa dal sempre attento Di Bitonto. Da segnalare una pericolosa ripartenza 2 contro 1 locale, interrotta dai direttori di gara, i quali ritengono più opportuno assegnare un calcio di punizione anziché il vantaggio. A quattro minuti dall’intervallo, il Cinco rischia l’autogol con una sfortunata deviazione di Arcieri: solo il legno consente di andare al riposo a reti inviolate.

Inizio di secondo tempo sulla falsa riga del primo. È un errore individuale ad aprire un’autostrada che conduce verso lo 0-1 firmato Mazzone, bravo a finalizzare una ripartenza in superiorità numerica. Futbol Cinco che non accusa il colpo, anzi, prova a pungere in ripartenza. Equilibri definitivamente interrotti a metà frazione dalla prodezza di Fabiano che con una stupenda rovesciata in area di rigore sigla lo 0-2.

La gara cambia, il Cinco alza il baricentro esponendosi però allo 0-3 che arriva con Marolla. Dopo il tris ospite, il team biscegliese trova il momentaneo 1-3 con il primo sigillo in maglia nerazzurra di Vincenzo Cassanelli. Nerazzurri che nel finale di gara sfiorano anche la seconda rete.

Futbol Cinco che nel prossimo weekend affronterà la prima trasferta stagionale, sul campo del Futsal Andria.

FUTBOL CINCO BISCEGLIE-DREAM TEAM PALO 1-3

Futbol Cinco Bisceglie: 1 S. Di Benedetto, 2 Valente, 3 Sasso, 4 Lamanuzzi, 5 Uva, 6 Salerno, 7 La Notte, 8 Cassanelli, Arcieri, D’Elia, Amato, 12 Di Bitonto. Allenatore: Maurizio Di Pinto.

Dream Team Palo: 1 Barletta, 3 Contini, 4 Amoruso, 5 Marolla, 6 Binetti, 8 Solimini, 9 Mazzone, 10 Carlucci, 11 Guastamacchia, 20 Ciliberti, 22 Fabiano, 19 Mastrorilli. Allenatore: Gianpaolo Piacenza.

Arbitri: Antonio Pedarra di Foggia, Giovanni Pio Di Benedetto di Foggia.

Reti: Mazzone, Fabiano, Marolla, Cassanelli.

Note: ammonito D’Elia.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE