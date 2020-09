Ieri mattina, mercoledì 23 settembre, presso “Hotel Salsello” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’A.S.Bisceglie Srl, Gianni Bucaro, il successore in panchina di mister La Cava, in Lega Pro già alla guida del Monopoli nella stagione 2016/17 ed ex calciatore del Foggia di Zeman.

Nato a Palermo il 30/11/1970, da calciatore ha indossato le maglie di Foggia, vincendo il campionato di serie B nel 1991, Fiorentina, Bologna, Spal, Ascoli ed Avellino.

Mister Bucaro ha guidato Pomigliano, Manfredonia, Juventus u19, Avellino, Sorrento, Monopoli e Sicula Leonzio. Sulla panchina della squadra irpina ha conquistato il double nel 2019 (Promozione in serie C e scudetto Dilettanti).

Mister Bucaro ha guidato i nerazzurri nella seduta pomeridiana di ieri che si è tenuta al "Di Liddo".