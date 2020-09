Vecchie glorie del Bisceglie al Memorial Margherita Selvaggi di Matera

Torneo di calcio “Veterani” memorial Margherita Selvaggi con Lucana Over 40 Matera, Team Over Potenza, Salento Over Seclì e Vintage Bisceglie Over 50 – stadio XXI Settembre "Franco Salerno" di Matera.

Domenica 6 settembre 2020 alle 9 allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno a Matera è in programma il torneo di calcio “Veterani” dedicato a Margherita Selvaggi, mamma di Vincenzo, una delle vecchie glorie del calcio materano e di Franco, campione del mondo di Spagna 1982. La manifestazione è organizzata dalla Libertas Matera in collaborazione con il Comune di Matera.

Al quadrangolare partecipano le vecchie glorie del calcio di Matera, Potenza, Lecce e Bisceglie, rappresentate da Lucana Over 40 Matera, Team Over Potenza, Salento Over Seclì e Vintage Bisceglie Over 50.