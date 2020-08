Settore giovanile Unione e Bisceglie Calcio: partono gli open day

Si mette subito in moto la macchina organizzativa per quanto concerne il settore giovanile. L’Unione Calcio Bisceglie, in collaborazione con il Bisceglie Calcio, organizza per lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, allo stadio “Francesco Di Liddo”, due giornate di open day riservate alle categorie Under 17 ed Under 15.

Ecco il calendario:

Lunedì ore 15.30 open day per Under 17 (Allievi) , ragazzi nati nel 2004 e 2005.

Martedì, alle ore 17.30, toccherà all'Under 15 (Giovanissimi), ovvero ai nati negli anni 2006 e 2007.

La supervisione tecnica sarà affidata al responsabile unico del settore giovanile Renzo Ferrante. Per chi vorrà partecipare agli open day dovrà contattare Antonio Rumma, responsabile degli eventi, al numero 3496952584.

Le due società comunicano che, in ottemperanza alle norme AntiCovid – 19, non sarà possibile usufruire degli spogliatoi ed, all’ingresso, verrà misurata la temperatura corporea.

E’ necessario presentarsi muniti di un certificato medico e accompagnati da un genitore per l’autocertificazione AntiCovid- 19.