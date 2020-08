Prosegue il lavoro in casa Unione Calcio: arrivano Amoroso e Raiola

Al via la seconda settimana di preparazione precampionato per l’Unione Calcio. I ragazzi guidati da Luca Rumma e dal suo staff si ritroveranno oggi al “Di Liddo” per proseguire il lavoro che, questa volta, prevede l’inserimento di doppie sedute.

“Le sensazioni sono positive – afferma il tecnico Luca Rumma -. Siamo soddisfatti della forma in cui i ragazzi si sono fatti trovare per l’avvio della preparazione e, soprattutto, dello spirito con cui stanno intraprendendo questo avvio di stagione. Non abbiamo registrato problemi fisici, perciò in questi giorni lavoreremo con maggiore intensità, programmando anche doppie sedute. La seconda settimana si concluderà domenica 30 agosto con un’amichevole”.

Intanto sono ufficiali gli innesti di due nuove pedine nel roster azzurro. Si tratta di Alessandro Amoroso, al ritorno tra le file della compagine biscegliese. Attaccante classe ’97, cresciuto nel vivaio azzurro, ha militato in prima squadra sino al 2015, passando poi alla Fidelis Andria. Nel 2017 approda al Don Uva, diventando un riferimento importante per il sodalizio biancogiallo.

New entry assoluta, invece, per Salvatore Raiola, centrocampista classe 1995. Nativo di Torre del Greco, il neoacquisto azzurro vanta delle esperienze nel settore giovanile della Turris, prima di passare nel 2012 al Real S.M. Hiria (serie D). Nella stagione successiva si accasa alla San Cataldese (Eccellenza), dove resta per due stagioni. Nel 2014/15 approda al Gaeta (Eccellenza), trasferendosi successivamente al Faiano, sempre nel massimo campionato regionale. Nel dicembre del 2017 passa all’Atletico Vieste, sua società di provenienza, dove, nell’ultima stagione, ha siglato 5 reti in campionato, andando a segno anche contro l’Unione Calcio.