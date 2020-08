Bisceglie Calcio, due operazioni in difesa: Guglielmi e D’Alba

Continua la campagna acquisti del Bisceglie Calcio che ufficializza due innesti nel reparto difensivo. Si tratta del centrale Daniele Guglielmi e del terzino destro Christian D’Alba.

Nato a Bisceglie il 17/01/1998, Guglielmi è cresciuto nelle giovanili del Barletta, debuttando in serie C appena sedicenne. Successivamente, il nuovo giocatore nerazzurro passa alle giovanili dell’Hellas Verona, del Frosinone e del Siena. Nel settembre 2017, Guglielmi viene tesserato dall’Olympia Agnonese in serie D e, nel mercato di riparazione, indossa la casacca della Cittanovese (serie D) . Nella stagione successiva firma per la Palmese, collezionando sedici presenze. Guglielmi inizia l’annata calcistica 2019/20 nel San Severo in Eccellenza e, nel mercato dicembrino, approda nelle Marche, precisamente tra le fila del Sassoferrato Genga. Ora per Guglielmi arriva l’opportunità di indossare la gloriosa maglia della sua città natale.

L’ottavo innesto è invece il terzino destro Christian D’Alba. Classe 2001, è cresciuto nelle giovanili della Nick Calcio Bari. Nella biennio 2016/18, D’Alba disputa i campionati Under 17 con la Fidelis Andria. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell' SSC Bari nel campionato Berretti, siglando 4 reti (doppietta contro la Virtus Francavilla ed una marcatura nei match contro Sambenedettese e Az Picerno).