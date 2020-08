​Il Bisceglie batte i primi colpi. Arrivano Padulano, Mansour, Vona e Manfrellotti

Dopo l’ufficializzazione del tecnico La Cava, il Bisceglie Calcio comunica le prime quattro operazioni in entrata. Si tratta degli attaccanti Fabio Padulano, Mohamed Mansour, Salvatore Manfrellotti nonché del difensore Edoardo Vona.

Nato a Torre Annunziata l’11 aprile 1994, Padulano è un’ala destra e all’occorrenza può fungere da ala sinistra e trequartista. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, mette a segno 27 reti nel giro di tre stagioni. Nel 2011-2012 approda alle giovanili della Juve Stabia, siglando sette gol nel campionato Primavera. Le ottime prestazioni gli valgono la firma nell’Ischia Isolaverde in serie D e, nel mercato dicembrino, passa al Savoia. Nell’estate 2013 indossa la casacca della Vigor Lamezia dove rimane per una stagione prima di salire di categoria ed approdare in Lega Pro con l’Arezzo. Nel settembre del 2015 passa al Messina e nel 2016 si accasa al Lumezzane. Successivamente scende nuovamente di categoria approdando alla Nuorese, mentre nel gennaio 2018 arriva a vestire la maglia del Pomigliano, contribuendo a conquistare la salvezza all’ultima giornata. Nell’estate dello stesso anno, approda in Puglia, precisamente al Bitonto guidato da mister Massimo Pizzulli. Nell’ultima stagione, infine, firma per il Marsala dove segna 5 reti.

Nato in Marocco, il 1 agosto 1995, Mansour si accasa dapprima nel Vico Equense e,nell’estate del 2014, approda al Francavilla. Due anni dopo diventa un giocatore del Faiano e nel 2017 firma per il Gragnano. Terminata l’esperienza con la compagine gialloblu, nel 2018 passa all’Afragolese nel campionato di Eccellenza e, nel luglio 2019 l’Anconitana acquisisce le sue prestazioni dove segna 5 reti in 22 presenze.

Edoardo Vona invece, è un centrale difensivo. Classe 1996, cresce nelle giovanili della Cremonese. Nel 2014 firma per la Virtus Verona. Dopo una stagione, passa al Ribelle. Nell’estate del 2017, si accasa al Latina. Durante il mercato di riparazione diventa un giocatore del Tortolì. Conclusa tale esperienza, passa all’Igea 1946 e, nel dicembre 2018, firma per il Castrovillari.

Nato a Napoli il 12 gennaio 1994, Salvatore Manfrellotti vanta una notevole esperienza in serie D. Debutta nel 2011/12 con la Ctl Campania e, nell’annata successiva, firma per il Savoia dove sigla 5 reti. L'esperienza con il Pomigliano anticipa quella a Noto a partire da dicembre 2014. Nel 2014/15 inizia la stagione alla Puteolana e, nel mercato di riparazione, si accasa alla squadra calabrese della Nuova Gioiese. Manfrellotti, in seguito, indossa le casacche di Frattese, Agropoli, Pomigliano, Roccella e Sarnese. Nel 2018/19 l’Acireale si aggiudica le prestazioni del neo attaccante nerazzurro. Tale stagione è la piu’ proficua per Marfellotti in quanto segna 15 reti in 32 presenze. Nel 2019/20 firma dapprima per l’Atletico Terme Fiuggi e, nel mercato di riparazione approda al Nardò.

Prosegue, quindi, incessantemente il lavoro del Direttore sportivo Livio Scuotto.

Nelle prossime ore saranno ufficializzati ulteriori innesti.