​Bisceglie Femminile, La Notte: «Vogliamo provare ad essere protagonisti»

L’avvio della stagione è ancora lontano, il roster è un cantiere in via di definizione, ma in casa Bisceglie Femminile le idee sembrano piuttosto chiare sul futuro prossimo che si delinea.

“La pandemia ha cambiato la vita di tutti, le prospettive di lavoro e quelle sportive – esordisce il presidente neroazzurro Francesco La Notte – adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e provare a costruire qualcosa che abbia prospettive interessanti. Il Covid ci ha privati di una seconda parte di stagione che ci avrebbe visto partecipare per la prima volta nella storia del club alla Final Eight di Coppa Italia, ma bisogna accettare tutto in maniera serena e provare magari a ripetersi nel prossimo campionato”.

Il mercato in vista della stagione 2020/21 è partito con l’acquisto di Roberta Giuliano, il presidente La Notte traccia le prospettive del Bisceglie Femminile, “Vogliamo rinforzare la squadra apportando dei cambiamenti in seno al roster, ma senza stravolgere tutto. Vogliamo fare le cose per bene – continua La Notte – e creare una base che possa ben figurare in un campionato difficile come la prossima Serie A che con appena dieci squadre si presenta livellata verso l’alto. La conferma di Nico Ventura alla guida del team dimostra la volontà comune di dare seguito al lavoro cominciato lo scorso mese di dicembre, ma il club è ambizioso e vogliamo provare ad essere protagonisti – conclude il presidente La Notte – provando ad inserirci nella prime posizioni”.