​Futbol Cinco Bisceglie​: rinnovano Arcieri, Salerno e Sasso. Fiducia al giovane Tritto​

Dopo aver annunciato gli arrivi di Cassanelli, Di Benedetto e Garofoli, in casa Futbol Cinco Bisceglie è tempo di nuove conferme.

Quattro calcettisti, già protagonisti in maglia nerazzurra nello scorso torneo di serie C1, saranno a disposizione di mister Maurizio Di Pinto in vista della stagione sportiva 2020/21. Si tratta Emanuele Arcieri, Francesco Salerno, Marco Sasso, ai quali si aggiunge il giovane classe 2002 Flavio Tritto.

Emanuele Arcieri è un veterano della categoria, risultato nelle passate annate tra i marcatori più prolifici della categoria. Non essendo riuscito a dare pienamente il proprio contributo nella sua prima stagione in nerazzurro, l’ala/pivot offensiva biscegliese punta al riscatto ripartendo dalle 9 reti messe a segno nelle poche apparizioni con il Cinco.

Francesco Salerno, classe 1992, è arrivato in occasione dello scorso mercato di riparazione. Calcettista umile e grintoso, è stato tra le note liete del Futbol Cinco nel corso della seconda parte dell’ultimo torneo di C1, concluso anzitempo a causa dell’emergenza sanitaria. Il laterale biscegliese ha dato il suo contributo nella metà campo offensiva, mettendo a segno 3 reti.

Seconda annata consecutiva in nerazzurro per Marco Sasso. Abile nella partecipazione alle manovre di gioco, al laterale 1995 è mancata però maggiore concretezza in zona goal: superare lo score di 8 reti realizzate nella serie C1 2019/20 rappresenta un traguardo alla portata.

Promozione in prima squadra, invece, per il neo 18enne giovane Flavio Tritto. Alla sua prima stagione ufficiale nel calcio a 5 dopo un percorso nel calcio a 11, il laterale ha mostrato ottimi spunti disputando una stagione tra i campionati Under 19 Nazionale e serie C1.

Il club biscegliese registra anche due operazioni in uscita: dopo due stagioni, il laterale Gianluca Gentile saluta i colori nerazzurri; Mauro Montarone, pivot classe 2002, è stato ceduto in prestito alle Aquile Molfetta per accasarsi nella formazione Under 19.