Hammer-Diaz partnership rinnovata anche per la stagione 20/21

Un rapporto basato sulla stima reciproca tra uomini che hanno una comune visione dell’ambito lavorativo e di quello sportivo. Questi gli ingredienti che portano Hammer e Diaz a rinnovare per il terzo anno la partnership anche per la stagione sportiva 2020/21.

Hammer, azienda leader nel campo della produzione e vendita di martelli demolitori idrualici, www.hammereurope.com, nasce da una idea comune di Giovanni Modugno, esperienza quarantennale nel settore prima come operaio poi come direttore di fabbrica e di produzione, e suo figlio Valerio che nel 2009 approdano nella zona industriale di Molfetta aprendo il primo capannone. Una forte ascesa che ha portato Hammer a diventare un marchio di fama mondiale passando a 11 capannoni, circa 100 macchinari e soprattutto un incredibile incremento dei posti di lavoro, passati dai 15 iniziali agli oltre 120 dipendenti attuali. “Lavoriamo in 67 paesi – dichiara Valerio Modugno – e l’85% del nostro fatturato si basa sull’export. Il nostro gruppo ha 12 filiali in tutto il mondo ed il concetto di lavorare con sana ambizione fa parte della mentalità di Hammer”.

Il rapporto tra Hammer e Diaz nasce in maniera naturale, come nei migliori rapporti di amicizia, “Pur essendo molfettese – racconta Valerio Modugno – sono molto legato alla città di Bisceglie e nel momento in cui ho conosciuto Giuseppe Cortellino mi ha colpito la passione che ci mette in questa sua realtà e la voglia di crescere con il progetto sportivo. Il progetto sociale che contraddistingue la scuola calcio a 11 poi mi ha fatto capire che avevo a che fare con una persona che non ha interessi economici nel portare avanti questa realtà, ma che spesso ci rimette di tasca propria per far sì che tutto vada in ordine, merce rara in questo periodo”.

Il rapporto con il calcio a 5, invece, nasce dal piacere di giocarci ormai da anni, “In azienda organizziamo tornei aziendali o partite di calcio a 5 – continua Modugno – una disciplina affascinante e divertente. Motivo che mi ha spinto poi a seguire qualche partita della Diaz quando nella passata stagione è partita questa collaborazione. La gestione del club diventa importante quando si sale di categoria e le cifre cominciano ad aumentare, ma quando si lavora in trasparenza e le cose si fanno alla luce del sole, come da Hammer, le soddisfazioni sono ancora più grandi”.

Gestire una azienda di livello mondiale può portare a dare dei consigli nei confronti di un club che ha voglia di crescere, ma Valerio Modugno dimostra grande umiltà, “Non credo che il presidente Cortellino e la dirigenza della Diaz abbiano bisogno dei miei consigli, sono persone coscienziose e che hanno a cuore la salute del club. Io credo però – conclude Valerio Modugno – che in un’azienda come in una società sportiva sia importante creare un gruppo e saperlo gestire come una famiglia. Una missione non semplice, ma se le varie componenti vengono gestite nella maniera opportuna questo diventa il segreto per andare avanti ed ottenere sempre più traguardi importanti come è accaduto a noi di Hammer”.