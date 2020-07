​Don Uva Calcio, si programma il programma per i 50 anni di attività

A pochi giorni dall'uscita del comunicato che ufficializzava l'inizio dei campionati dilettantistici (con relativi costi e termini di iscrizione), il Direttivo si è riunito per stabilire e inquadrare il cammino da intraprendere nella stagione 2020-21, che, ricordiamo, porterà il sodalizio bianco-giallo al traguardo dei 50 anni di attività. A tal proposito, si stanno mettendo a punto diverse iniziative da svolgere nell'arco dell’annata, che verranno svelate nei prossimi giorni.



“Per quanto riguarda la prima squadra - commenta il dg Emanuele Troilo - c’è la volontà di continuare il bellissimo percorso intrapreso cinque anni fa, nonostante le difficoltà del momento, principalmente causa Covid-19. Ma sono altrettanto convinto che, con il supporto di tutti, riusciremo, anche quest'anno, a dire la nostra”.

“Intanto, stiamo procedendo con la composizione dello staff di tutte le categorie del settore giovanile: under 15, under 17 e Juniores regionale. A breve comunicheremo le date degli stage. Colgo l'occasione per fare un invito a tutti coloro che hanno a cuore i nostri colori: le porte del Don Uva Calcio sono apertissime a ingressi nel direttivo. Mi piacerebbe coinvolgere nuove figure nella nostra società, gente con entusiasmo, idee e voglia di fare calcio sano insieme a noi” ha concluso.



Il commento del ds Lorenzo De Gennaro: “Grazie al supporto di uno dei nostri sponsor più attivi, @arte, ci sarà una serata a cui parteciperà la prima squadra e il team tecnico”. “Lo scopo - prosegue De Gennaro - è ritrovarsi dopo il brutto periodo trascorso, che mi auguro ci siamo lasciati alle spalle. Avremo modo di parlare e prospettare, sempre con la massima chiarezza e trasparenza, ciò che potremo fare insieme nella stagione alle porte. Per concludere, non mi stancherò mai di ringraziare tutti quanti, i ragazzi, mister Domenico Capurso, i miei compagni d’avventura il presidente Giuseppe Milone e il dg Emanuele Troilo, lo staff tecnico e tutti gli addetti ai lavori, per l'attaccamento alla maglia e l’impegno dimostrati sin dall'inizio di questa complicata annata” sono le parole del ds.