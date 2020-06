Il Don Uva mantiene la categoria​. Si aspetta solo l'ufficialità

Manca ancora l’ufficialità, ma la certezza c’è: il Don Uva mantiene la categoria. Questo è quanto appreso dalle ultime news riguardanti le decisioni della Lega Nazionale Dilettanti Puglia riguardo gli esiti del campionato di Promozione, fermo alla 25esima giornata causa Codid-19.

Nessuna retrocessione, una sola promossa: la United Sly. Si va verso questa strada, anche se non ancora confermato.

I bianco-gialli hanno chiuso terz’ultimi a quota 22 punti.

Così il presidente Milone: «È stata una stagione difficile, travagliata sin dagli esordi. Il cambio tecnico e di parte della struttura portante dell’undici l’hanno caratterizzata e condizionata in ogni momento. Ciò nonostante, l’apporto dei nuovi, di mister Capurso in primis, ha permesso di non sfigurare in un torneo composto da tante compagini dall’illustre blasone e con rose altisonanti. Cerchiamo di ripartire, appena ce ne sarà data la possibilità, con lo stesso spirito ed entusiasmo, puntando sempre alla valorizzazione del vivaio di casa. A maggio la nostra storica società comparirà 50 anni, un traguardo da festeggiare nel miglior modo possibile».

«Ringraziamo aziende, amici e tutti coloro che ci hanno supportato durante quest’annata strana e difficile sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo» è il commento del direttore generale Emanuele Troilo. «Siamo consapevoli che la prossima sarà altrettanto complicata sotto svariati aspetti, soprattutto per gli effetti del post Covid-19. - ha continuato il dg - Nonostante ciò il Don Uva calcio confida nel sostegno e nell’aiuto di tutti coloro che amano e hanno sempre tenuto ai colori bianco-gialli».

«Presto io stesso scenderò in prima linea per incontrare i nostri sponsor e gettare le basi della stagione 2020/21» ha concluso Troilo.