Unione Calcio, termina la collaborazione con Aldo Papagni

Si chiude dopo un anno di intenso e fruttuoso lavoro l’esperienza con l’Unione Calcio del responsabile dell’area tecnica Aldo Papagni.

Al termine di un incontro avvenuto in piena amicizia e cordialità, infatti, l’Unione Calcio e Papagni hanno deciso di non proseguire il proprio rapporto nella prossima stagione calcistica.

Una decisione ponderata e maturata in un periodo storico mutevole e di incertezza per il futuro del calcio dilettantistico, presa per mantenere la piena serenità tra le parti coinvolte.

La società biscegliese, con estrema sincerità, ringrazia Papagni per il lavoro svolto, contraddistinto da professionalità e profondo impegno quotidiano, augurandogli, al contempo, le migliori fortune professionali e personali, con la speranza condivisa che si tratti soltanto di un arrivederci.