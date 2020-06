Nicola Ragno vicino alla panchina del Bisceglie

Potrebbe ripartire da Bisceglie la carriera di allenatore di Nicola Ragno.

Secondo indiscrezioni, il Bisceglie, che al prossimo Consiglio Federale potrebbe ricevere l'amaro verdetto della retrocessione dalla Serie C alla Serie D senza passare dal lotto dei playout, sarebbe sulle tracce dello specialista di promozioni Nicola Ragno.

Fu proprio l'allenatore molfettese uno degli idoli del Ventura di Bisceglie che tre stagioni fa conquistò il professionismo nel calcio. Il molfettese poi non fu riconfermato in serie C e conquistò la seconda promozione consecutiva con il Potenza, squadra che ha coronato il sogno Serie C di Nicola Ragno.

Nell'ultima stagione ha allenato il Taranto, sempre in serie D, venendo allontanato dalla panchina jonica. Prima dell'emergenza sanitaria il tecnico molfettese ha risolto il proprio contratto con i rossoblu e, secondo rumors, dovrebbe essere il tecnico della risalita del Bisceglie che potrebbe incontrare il Molfetta Calcio nel prossimo torneo di serie D