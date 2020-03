Non disputato il match tra Diaz e Real Dem

L’incontro tra Diaz e Real Dem, previsto per sabato pomeriggio al PalaDolmen e valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, girone G, non si è disputata per via della mancata presenza del club abruzzese a Bisceglie.

Cosi come impone il regolamento, la compagine presieduta da Giuseppe Cortellino ha adempiuto a tutto l’iter pregara, mentre gli arbitri dopo aver aspettato i tempi limite per far cominciare l’incontro, preso atto dell’assenza da parte della Real Dem ha notificato il tutto. Nei prossimi giorni il giudice sportivo deciderà quale via intraprendere.