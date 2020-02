Doppio Elia e pari Diaz a Torremaggiore

La Diaz torna a casa con un prezioso punto dalla trasferta di Torremaggiore nel match disputato ieri pomeriggio, 22 febbraio, e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Di Chiano per la gara in terra foggiana recupera Mastrorilli tra i pali, ma deve fare a meno dell’infortunato Giuseppe Russo. Pronti via e Tricarico dopo quattro minuti di gioco sblocca il risultato per il Torremaggiore. Biscegliesi che cercano la via del pari in due occasioni con De Cillis, ma Fiotta è attento negando la gioia del primo gol in biancorosso all’ex Cassano. Asensio su punizione metti i brividi alla retroguardia avversaria, ma la Diaz dimostra personalità su un campo caldo, provando a fare la partita con il Torremaggiore che cerca di sfruttare gli spazi, come in occasione del contropiede di Perkovic che sfiora il raddoppio.

La ripresa parte con il gol dell’1-1 a firma Simone Elia che mette nuovamente in equilibrio le sorti dell’incontro. Risultato che dura pochissimo con Asensio abile a tramutare in gol un lancio dell’estremo difensore Fiotta per superare Mastrorilli. I pugliesi reagiscono con forza, Fiotta è determinante nell’impedire il nuovo pari prima a Cadini, poi ad Elia. Torremaggiore che non sta lì a guardare e più volte prova a chiudere il match, a turno Spinelli, Tricarico e Lupoli falliscono la rete del possibile 3-1. Nel finale Elia con una giocata super si libera di Tricarico e Fiotta infilando la rete del 2-2. Tredici le reti in campionato per il bomber della Diaz, giunto a Bisceglie nel corso del mercato dicembrino.

Diaz che sale a quota 15 punti in graduatoria rimanendo in terzultima posizione con un +3 sulla zona playout occupata proprio dal Torremaggiore. Sabato 29 febbraio al PalaDolmen nuovo incontro di vitale importanza contro la Real Dem, capace di stoppare il cammino della capolista Futsal Capurso.