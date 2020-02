Diaz Bisceglie, sette gol alla Free Time L’Aquila e la classifica sorride

Vittoria serviva e vittoria è giunta in casa Diaz che supera con un perentorio 7-1 la Free Time L’Aquila al PalaDolmen nel sedicesimo turno del campionato di Serie B, girone G.

Gara vivace sin dalle prime battute ed inaugurata dalla botta dalla distanza di capitan Russo che dopo due minuti e mezzo sblocca il risultato in favore dei biscegliesi. L’Aquila riordina le idee e con Augustin, tutto solo servito in area, fallisce il pari. Partita godibile, Elia prima impegna l’ex di turno Giannantonio, poi deposita in rete con il destro su imbucata di Cadini da banda destra. Free Time che si scuote ed avanza il baricentro in maniera sensibile alla ricerca del gol che dimezzi lo svantaggio. Giunge dagli sviluppi di un corner il 2-1 abruzzese con Giannandrea che realizza posizionato in area di rigore. La reazione dei biscegliesi è veemente, ma Giannantonio per ben quattro volte consecutive nel giro di un minuto chiude la sua porta.

Prima dell’intervallo De Liso si divora il terzo gol, situazione identica con lo stesso protagonista in avvio di ripresa. Gara più nervosa con il passare dei minuti, come dimostra il conteggio dei falli. Cadini ed Elia trovano ancora attento Giannantonio, mentre sul fronte opposto sale l’intensità aquilana alla ricerca del pari. Il 3-1 Diaz nasce da una azione personale di Cadini che taglia il campo per poi servire in diagonale Elia che con un tap-in non può sbagliare. Fantauzzi ha sui piedi l’opportunità del 3-2, ma la spreca dopo errore avversario sugli sviluppi di un calcio piazzato. Mister Patriarca inserisce Giannandrea dal 10’ come quinto di movimento, ma a trarne vantaggio saranno gli uomini del collega Di Chiano. Cadini coglie il palo a porta sguarnita, prima che la retroguardia biscegliese salvi la possibile seconda rete avversaria su tiro di Fantauzzi. Il 4-1 è un regalo del Free Time con l’uscita pressing non da manuale che consegna il pallone a Cadini che deve solo spingerla in rete dal limite dell’area di rigore. Nel finale il risultato diventa più rotondo per i padroni di casa con Russo, doppietta personale, e De Liso che segnano dalla loro metà campo. A chiudere i conti ci pensa bomber Elia per la personale tripletta ed il definitivo 7-1 Diaz.

Biancorossi che portano a casa la quarta vittoria stagionale salendo a quota 14 punti in classifica agganciando l’Olympique Ostuni. Prossimo turno con la Diaz protagonista sabato 22 febbraio sul campo del Torremaggiore.