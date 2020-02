Elia show e la Diaz Bisceglie supera l’Olympique Ostuni

Dopo tre mesi la Diaz torna a sorridere in campionato e lo fa nel momento opportuno superando l’Olympique Ostuni in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Di Chiano deve fare a meno dell’influenzato Losito, ma recupera Russo e Sasso. Gara che vede subito la Diaz prendere l’iniziativa e condurre il gioco per lunghi tratti con gli avversari preoccupati soprattutto di difendere il proprio fortino. Mattatore della gara Simone Elia che prima sblocca con un diagonale dalla sinistra intercettato ma non respinto in maniera opportuna dalla difesa gialloblù, poi ne fa altri due permettendo ai biscegliesi di chiudere con merito la prima frazione di gioco avanti 3-0. Nella ripresa Olympique Ostuni che prova una timida reazione, ma Elia è implacabile siglando la quarta rete personale di giornata. Gli uomini di Basile hanno l’opportunità di accorciare le distanze su calcio di rigore, ma Leopoldo Mastrorilli neutralizza il penalty di Salamida. Basile prova la soluzione del quinto di movimento, ma in gol ci va ancora il sodalizio del presidente Cortellino con De Liso che fa 5-0. Nel finale c’è tempo per la cinquina personale di Elia che dalla propria metà campo insacca nella porta sguarnita. Di Chiano fa esordisce Marco Sinigaglia tra i pali negli ultimi minuti; Fiorentino chiude il match realizzando la rete della bandiera per gli ostunensi che vale il definitivo 6-1 Diaz.

Biancorossi che salgono a quota 11 punti in graduatoria e sabato prossimo, 8 febbraio, trasferta in casa dello Sporting Venafro con il morale alto e la voglia di continuare a fare bene.