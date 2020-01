Bisceglie Femminile sconfitto in trasferta dal Montesilvano

Seconda sconfitta consecutiva per il Bisceglie Femminile, ko al PalaRigopiano di Pescara contro il Montesilvano in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Gara vivace con le ragazze di Nico Ventura che giocano a viso aperto contro una della indiscusse big del campionato. Lucilèia e Amparo mettono subito pressione alla difesa neroazzurra, Oselame risponde presente chiudendo la propria porta. Sul fronte opposto ci prova la croata Matijevic, Sestari risponde presente. Bisceglie vicinissimo al vantaggio, ma capitan Nicoletti centra per ben due volte il palo interno in maniera clamorosa. Gol sbagliato, gol subito; Lucileia sfrutta al meglio l’imbucata di D’Incecco dalla sinistra per l’1-0 che non cambierà sino all’intervallo. La ripresa parte con il Montesilvano che costringe le neroazzurre ad arretrare il proprio baricentro con Amparo che tenta la via del gol senza fortuna. Ortega scheggia la traversa dalla distanza; il raddoppio giunge a metà ripresa ancora con Lucileia che supera Oselame con un rasoterra. Il tris le abruzzesi lo servono al 12’38” con Amparo che dalla corta distanza va in gol. Ventura inserisce il quinto di movimento, ma il 3-0 rimarrà tale sino alle sirena finale. Bisceglie a +1 sulla zona playoff e sabato prossimo, 1 febbraio ore 21.00, al PalaDolmen arriva il Futsal Cagliari.

MONTESILVANO-BISCEGLIE 3-0 (1-0 p.t.)

MONTESILVANO: Sestari, D'Incecco, Amparo, Lucileia, Borges, Santini, Diodato, Ortega, Vianale, Guidotti, Xhaxho, Antonaci. All. Di Pietro



BISCEGLIE: Oselame, Nicoletti, Vicky, Matijevic, Buzignani, Marino, Ion, Pereira, Soldano, Colosimo, Loconsole, Russo. All. Ventura



MARCATRICI: 12'03'' p.t. Lucileia (M), 8'56'' s.t. Lucileia (M), 12'38'' Amparo (M)



AMMONITE: Soldano (B), Colosimo (B), D'Incecco (M), Buzignani (B)

ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), Daniele Filannino (Jesi) CRONO: Paolo Lorenzo Galanti (Pescara)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Bisceglie Femminile