Fùtbol Cinco Bisceglie sconfitto 9-2 sul campo del Dream Team Palo

Pesante ko del Fùtbol Cinco Bisceglie a Binetto, domicilio del Dream Team Palo. Al polivalente “Lorusso” i padroni di casa archiviano la pratica già nella prima frazione (6-0). Nerazzurri più vivaci nella ripresa, ma la reazione non evita la quattordicesima sconfitta in campionato.

I locali di mister Piacenza sbloccano il match dopo quasi tre giri di lancette, con un penalty molto contestato dal Cinco. Marolla realizza il momentaneo 1-0. Gara in discesa il Palo del Colle, avanti 2-0 al 6° siglato da Toma: episodio sfortunato per il Bisceglie, visto che la conclusione colpirà prima il palo, poi terminerà oltre la linea di porta complice una fortuita deviazione dell’estremo Di Bitonto. Successivamente Mazzone sigla il tris, poi al quarto d’ora Toma sigla il 4-0 su tiro libero, spiazzando il neo classe 2002 Simone Di Benedetto, subentrato all’infortunato Di Bitonto. Per il giovane capitano dell’Under 19 biscegliese si tratta dell’esordio assoluto nella massima categoria regionale. Le reti di Catucci e Guastamacchia completano il tabellino dei marcatori prima dell’intervallo.

Nel 2° tempo Carlucci sigla la settima rete della formazione di casa, poi Davide Amato accorcia sul 7-1 con un diagonale in area di rigore. Marolla sigla il momentaneo 8-1, seguito dalla conclusione di potenza di Emanuele Arcieri che non lascia scampo a Vallarelli e vale l’8-2. Di Carlucci il 9-2 che chiude definitivamente il match.

Con questo risultato il Fùtbol Cinco resta a quota 14 punti, occupando il penultimo posto del girone in compagnia del New Team Putignano. Si staccano Arboris Belli (+3, vittoria interna sull’Azzurri Conversano) e Volare Polignano (a +1, dopo il 3-3 a Brindisi). Nel prossimo turno, in programma sabato 1 febbraio, i nerazzurri ospiteranno l’Itria, battistrada del torneo.

Sorride, invece, l’Under 19, vittoriosa nel 16° turno del campionato nazionale di categoria. Blitz sul campo della Virtus Rutigliano nella mattinata di domenica 26 gennaio: 4-7 il risultato finale. Per il giovane team allenato da mister Maiello a segno Mauro Montarone (tripletta), Marco Dibitetto (doppietta), Domenico Di Pilato e Vincenzo Sinigaglia (vicecapocannoniere del girone V con 26 realizzazioni). Fùtbol Cinco al 4° posto, con 28 punti, in piena zona playoff.

DREAM TEAM PALO-FUTBOL CINCO BISCEGLIE 9-2

Dream Team Palo: 12 Vallarelli, 3 Catucci, 7 Cassano, 8 Solimini, 9 Albanese, 10 Carlucci, 11 Guastamacchia, 14 Mazzone, 17 Marolla, 18 Roselli, Toma, 16 Mitrotta. Allenatore: Gianpaolo Piacenza.

Fùtbol Cinco Bisceglie:1 Di Bitonto, 2 Valente, 3 Uva, 4 Lamanuzzi, 5 Formicola, 7 La Notte, 8 Amato, 9 Arcieri, 10 D’Elia, 11 M. Sasso, 14 Tritto, 12 Di Benedetto. Allenatore: Francesco Tritto.

Arbitri: Lamacchia di Bari, Cantatore di Molfetta.

Reti: 2’52” rig. Marolla, 6’01” Toma, 12’06” Mazzone, 15’06” Toma (tiro libero), 16’59” Catucci, 18’31” Guastamacchia, 23’14” Carlucci, 26’27” Amato, 29’12” Marolla, 37’32” Arcieri, 38’57” Carlucci.

Note: ammoniti La Notte, Di Bitonto, Formicola, Valente, M. Sasso, Cassano.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE