Il Fùtbol Cinco Bisceglie torna alla vittoria: Futsal Andria ko 7-4

Torna il sorriso in casa Futbol Cinco. Un grande secondo tempo permette al team biscegliese di piegare la resistenza del Futsal Andria: 7-4 il verdetto del centro sportivo Olimpiadi.

Eppure il match era iniziato nel peggiore dei modi per la formazione allenata da Francesco Tritto: avvio shock, con la Futsal Andria avanti 0-3 a metà primo tempo in virtù delle marcature siglate da Roberto Magno e Francesco Acquaviva (doppietta). L’1-3 realizzato dal nerazzurro Marco Sasso riapre il match prima dell’intervallo.

Nella ripresa la rete realizzata al 27° da Federico Valente riaccende le speranze di rimonta dei locali (3-2). Passano pochi secondi dalla marcatura del numero 2 nerazzurro e un goal di pregevole fattura messa a segno da Emanuele Arcieri consente a Piero Lamanuzzi e soci di pareggiare i conti.

Sarà proprio il capitano dei nerazzurri, in tenuta rosanero per l’occasione, a siglare il 4-3 che fa esplodere di gioia la panchina e il pubblico presente a metà secondo tempo. La gara è in equilibrio per lunghi tratti. Negli ultimi minuti di gara il Cinco mette in cassaforte il match: gli ospiti provano la mossa del portiere di movimento per riacciuffare il pari e i biscegliesi ne approfittano per allungare sul 7-3 con Gianni D’Elia e altre due reti di Marco Sasso (mattatore del match con una tripletta). Nel finale, la rete di Calabrese consente agli ospiti di rendere meno amaro il passivo.

Grazie a questo risultato il Fùtbol Cinco ritrova la vittoria dopo 6 gare. Il team di mister Tritto sale così a quota 14 punti in graduatoria in compagnia di altre tre formazioni (Arboris Belli, Volare Polignano e New Team Putignano), mantenendo invariato il +2 sul Just Mola fanalino di coda del torneo.

Nel prossimo turno, in programma sabato 25 gennaio, il Fùtbol Cinco sarà impegnato al polivalente “Lorusso” di Binetto, ospite del Dream Team Palo del Colle, formazione sesta in classifica. Calcio d’inizio ore 16:00.

FUTBOL CINCO BISCEGLIE-FUTSAL ANDRIA 7-4

Fùtbol Cinco Bisceglie: 1 V. Di Pilato, 2 Valente, 3 Salerno, 4 Lamanuzzi, 5 Uva, 7 Formicola, 8 Amato, 9 Arcieri, 10 D’Elia, 11 M. Sasso, 12 Di Bitonto. Allenatore: Francesco Tritto.

Futsal Andria: 20 Achille, 6 Acquaviva, 99 Calabrese, 23 Iodice, 11 Lasorsa, 5 De Feo, 8 Somma, 10 Ferrucci, 16 Magno, 7 Fortunato, 3 Di Vietri, 1 D’Addato. Allenatore: Michele Bizzoca.

Arbitri: Carrieri di Brindisi, Miccolis di Bari.

Reti: 7’54” Magno, 9’39” Acquaviva, 13’50” M. Sasso, 19’34” Acquaviva, 27’05” Valente, 27’14” Arcieri, 29’24” Lamanuzzi, 37’46” D’Elia, 38’21” e 38’31” M. Sasso, 39’05” Calabrese.

Note: ammoniti Salerno, Lamanuzzi, Calabrese, Uva, Iodice, Acquaviva; espulso Salerno al 10’22” per doppia ammonizione.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE