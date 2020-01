La Diaz lotta, ma i tre punti sono del Futsal Capurso

Parte con il piede sbagliato il 2020 per la Diaz che dopo il ko in Coppa Italia contro le Aquile Molfetta, rimedia una nuova sconfitta in casa del Futsal Canosa in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Avvio di partita scoppiettante con Campagna che apre le danze, prima di essere raggiunto dal primo pari di giornata a firma Michele De Liso. Ritmi alti, occasioni da ambo le parti, ma è ancora Campagna a superare Mastrorilli all’11’ per il 2-1 che porta i baresi nuovamente in vantaggio. Diaz che, nonostante le assenze degli infortunati Russo e Sasso, rimette in piedi la gara prima del riposo ancora con De Liso che fa 2-2. Nella ripresa il Futsal Capurso sembra aver preso le giuste misure ai biscegliesi. La tripletta di Campagna trova poco dopo il 4-2 a firma Benny Garofalo. Un allungo importante che risulterà alla fine decisivo, nonostante De Liso firmi la sua personale tripletta che serve solo a cristallizzare il risultato sul definitivo 4-3 in favore del Futsal Capurso. Settima sconfitta consecutiva in campionato per gli uomini di Giuseppe Di Chiano, sempre terz’ultimi, e che sabato prossimo osserveranno un turno di riposo.