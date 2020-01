Unione Calcio raggiunta in extremis dal San Marco

Comincia con un pareggio il nuovo anno dell’Unione Calcio Bisceglie che impatta per 1-1 contro il San Marco nel match disputatosi al “Di Liddo” e valevole per la diciassettesima, nonché seconda giornata di ritorno, del campionato di Eccellenza Pugliese.

Un pareggio beffardo per i biscegliesi perché maturato al 90’ ma sostanzialmente giusto per quanto visto nell’arco della gara.

Mister Di Simone nel tradizionale 3-5-2 schiera Di Bari tra i pali, linea difensiva composta di Dispoto, Di Giorgio e Maselli, alla prima presenza in azzurro, a centrocampo Preziosa, Cordisco, Cicerello, Zinetti e Andriano, coppia d’attacco Musa, Compierchio.

La gara tarda ad ingranare a causa anche del forte vento. Per annotare la prima azione degna di nota bisogna aspettare il 14’ quando il colpo di testa di Paolo Augelli termina a lato. Un minuto dopo ci prova Zinetti la cui conclusione viene neutralizzata da Ruznic. Passano dodici minuti quando Molenda si rende protagonista di una incursione personale il cui tiro non sortisce gli effetti sperati. Centoventi secondi dopo, il tentativo di Musa non crea problemi al portiere ospite mentre, al 40’, sul calcio d’angolo battuto da Coco, Di Bari sbaglia l’uscita, colpo di testa di De Cesare che grazia i biscegliesi mandando a lato la sfera da posizione invitante.

Nella ripresa, dopo 1’, la sassata di Andriano trova l’opposizione con i pugni da parte di Ruznic, invece, al 13’, Cordisco non sfrutta al meglio una punizione in area concessa dal direttore di gara a causa di un’infrazione commessa dal San Marco. Al 16’ Salerno, dopo aver ricevuto palla da Molenda si rende protagonista di un diagonale che termina di poco a lato. Alla mezz’ora l’attaccante del San Marco, dopo aver saltato il suo diretto marcatore, serve Quitadamo pronto per calciare in rete ma la difesa biscegliese sbroglia nel migliore dei modi. Passano sei minuti e l’Unione Calcio passa in vantaggio con una fantastica conclusione fuori area di Zinetti che concretizza nel migliore dei modi una sortita offensiva avviata da Musa. Per il centrocampista azzurro si tratta della terza rete in campionato, quarta stagionale, tutte siglate al “Di Liddo”.

A questo punto gli ospiti alzano il baricentro e trovano il pareggio al 45’ con Ricci che approfitta di un rimpallo all’interno dell’area di rigore biscegliese.

Con il pareggio ottenuto al “Di Liddo”, l’Unione prosegue la striscia di imbattibilità interna e si porta a quota 21 punti in classifica.

Nel prossimo turno, in programma domenica 12 gennaio, i ragazzi di Di Simone saranno di scena al “Fanelli” di Orta Nova ospiti della Team Orta Nova che ha pareggiato per 0-0 contro il Martina.

UNIONE CALCIO – SAN MARCO 1-1 (0-0 pt)

UNIONE CALCIO: Di Bari, Dispoto, Preziosa, Cordisco, Maselli, Di Giorgio, Cicerello, Zinetti, Musa, Compierchio (22’s.t.Lorusso), Andriano (31’s.t.Binetti). A disp: Lullo, Bufi, Losacco, Sgarra, Guerra, Amoruso, Romanazzo. All: Di Simone

SAN MARCO: Ruznic, Augelli (51’ s.t. Cristofaro), Onofrio Viola, Nardella (1’s.t. Iannacone), Ciano, De Cesare, Francesco Viola (36’s.t.Bevilacqua), Molenda (20’s.t. Ricci), Salerno, Coco (31’s.t.Montemitro), Quitadamo. A disp: Catanzaro, Villani, Coppola. All: Iannacone

ARBITRO: Aratri (Bari). ASSISTENTI: Massari (Molfetta), Errico (Bari)

MARCATORI: 36’ s.t. Zinetti (U), 45’s.t. Ricci (S)

AMMONITI: Preziosa (U), Cordisco (U), Salerno (S), Onofrio Viola (S)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie