La Diaz Bisceglie sbanca Capurso e passa il turno in Coppa Italia

Con una prestazione fatta di cuore, grinta e qualità, la Diaz ribalta il risultato d’andata vincendo in casa del Futsal Capurso per 6-2 in occasione del primo turno della Coppa Italia di Serie B.

Al PalaLivatino gara in discesa per i padroni di casa che prima sbloccano il risultato dopo sette minuti con il bomber Paolo Rotondo, poi raddoppiano a cinque minuti dall’intervallo con Gianluigi Mazzilli. Per la Diaz sembra notte fonda e invece nella ripresa accade che i biscegliesi ingranano la marcia giusta. Rafael Cadini accorcia le distanze realizzando la prima rete con la maglia della Diaz. Sessanta secondi dopo Simone Elia impatta nuovamente il match, ma la qualificazione resta saldamente nelle mani dei ragazzi di Recchia. All’8’ Elia fa doppietta personale per il primo vantaggio biscegliese, rimpinguato ulteriormente dalle marcature di “Sheva” De Cillis, anche per lui primo gol in biancorosso. Sul 4-2 la Diaz ci crede e ad un minuto dalla sirena finale ancora Elia fra tripletta personale di giornata e 5-2 mandando le due squadre ai tempi supplementari.

All’extra time l’equilibrio la fa da padrone. A rompere gli indugi arriva la rete di capitan Giuseppe Russo che a sessanta secondi dalla fine realizza il 6-2 che vale la clamorosa qualificazione dei biscegliesi. Diaz che accede al secondo turno dove affronterà, in gara secca, sabato 11 gennaio al PalaDolmen le Aquile Molfetta.

FUTSAL CAPURSO-DIAZ 2-6 D.T.S (2-0) (2-5)

FUTSAL CAPURSO: Stasi, Squeo, Bratta, Rotondo, Pavone, Campagna, Garofalo, G. Mazzilli, B. Mazzilli, Dammacco, Lestingi, Rafaschieri. All. Squillace/ Recchia.

DIAZ: Mastrorilli, Di Pierro, Sasso, Di Gregorio, Russo, De Cillis, Elia, Di Benedetto, Losito, Cadini, Monterisi, Sinigaglia. All. Di Chiano.

MARCATORI: 7’ p.t. Rotondo (C), 15’ G. Mazzilli; 4’ s.t. Cadini (D), 5’ Elia (D), 8’ Elia (D), 12’ De Cillis (D), 19’ Elia (D); 4’ s.t.s. Russo (D).