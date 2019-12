​Don Uva​ calcio, non bastano grinta e determinazione

Grinta e determinazione non sono bastati al Don Uva, battuto 3-0 in casa dal Real Siti, per chiudere al meglio il girone d’andata.

Bugiardo il risultato, in quanto i biancogialli hanno disputato una prestazione molto convincente, tenendo testa alla quarta forza del campionato e creando belle trame di gioco.

Parte in salita la squadra di Capurso, che subisce gol già al 2’ su calcio di rigore, concesso dall’arbitro per un fallo di Amoruso e trasformato da Rizzi con freddezza.

Ancora ospiti insidiosi al 15’ con Debattista a tu per tu e, al 25’, con Caggianelli. Troilo chiude la saracinesca in entrambi i casi.

I biscegliesi reagiscono: bella iniziativa da sinistra di Pasculli, il quale crossa per Amoroso che ci prova di testa al 37’. 1’ dopo è Zagaria a rendersi pericoloso con un potente diagonale respinto dall’estremo difensore ospite. Al 39’ il signor Rossiello non concede un rigore al Don Uva per un evidente tocco di mano.

Nella seconda frazione i biancogialli ce la mettono tutta per acciuffare il pari. Al 15’ Porcelli lambisce il palo su imbeccata di Pasculli, mentre poco dopo è Conte a servire Amoroso che, solo davanti a Vurchio, si fa ipnotizzare (18’).

Proprio nel momento migliore dei padroni di casa, arriva la doccia fredda. Calcio di punizione dalla distanza di Lombardi, Troilo respinge e Ragone (subentrato a Rizzi) ribadisce in rete con un tap-in (33’ st). Dopo 10’ lo stesso Ragone chiude definitivamente i conti con un gran tiro da distanza siderale. Punteggio finale 0-3.

Un plauso agli atleti e dirigenti del Real Siti i quali a fine gara hanno avuto l’accortezza di pulire gli spogliatoi, un gesto da apprezzare e rimarcare, soprattutto in queste categorie.

Si riparte domenica prossima al “Di Liddo” con la prima del girone di ritorno contro il Norba Conversano.

ASD DON UVA CALCIO 1971

Troilo, Pietrantuono (Favuzzi 46’ st), Zagaria, Logoluso, Cafagna, Troilo D., Porcelli (Torchetti dal 44’ st), Amoruso (Binetti dal 41’ st), Amoroso, Pasculli, Conte (Di Ceglie dal 36’ st).

A disposizione: Sibio, Angarano, De Cillis S.

Allenatore: Capurso.

REAL SITI

Vurchio, Ciccone, Ratclif, Lagonigro (D’Errico dal 36’ st), Colonna, Lombardi, Amoruso, Debattista, Caggianelli, Grieco (Pasquariello dal 32’ st), Rizzi (Ragone dal 18’ st).

A disposizione: Renna, De Benedictis, Tesse, Ambrosiano, Pugliese.

Allenatore: Mascia.

Arbitro: Rossiello di Molfetta.

Assistete1: Santo di Barletta. Assistente 2: Pedico di Barletta.

Marcatori: Rizzi (2’, rig.), Ragone (33’ e 43’ st).

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Don Uva Calcio 1971