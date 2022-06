La Diaz saluta Angelo Cassanelli

La Asd Diaz Bisceglie comunica in via ufficiale che a partire dal prossimo 30 giugno 2022 non si avvarrà della prestazioni del calcettista Angelo Cassanelli.

Al capitano della nostra squadra nella stagione appena conclusa vanno i nostri ringraziamenti per il supporto dato in campo e fuori in questa seconda esperienza con la maglia biancorossa. Ad Angelo tutte le componenti del club fanno gli auguri per un proseguo pieno di soddisfazioni non solo a livello sportivo, ma anche personale.