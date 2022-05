Termina a Canosa la stagione positiva della Diaz

Termina a Canosa il percorso nei playoff da parte della Diaz. I biancorossi di Leopoldo Capurso cedono per 7-2 contro la compagine locale nel secondo turno chiudendo così la stagione.

La formazione guidata da Domenico Lodispoto si porta al comando del match già nel primo minuto effettivo di gara grazie a Castrogiovanni, a segno nuovamente a metà frazione, di Marcelinho la rete del 3-0 con cui si va al riposo.

Isaias apre le marcatura nel secondo tempo, Divincenzo ripristina momentaneamente lo scarto di tre reti, Redivo, ancora Isaias e Marcelinho fanno scappare via il Canosa nel punteggio, ancora Walter Divincenzo nei minuti finali porta il risultato sul definitivo 7-2.

Il Canosa si qualifica dunque ai quarti di finale, che si svolgeranno in gara secca e ancora in terra pugliese, sabato 28 maggio contro l’Ecosistem Lamezia. Una stagione molto positiva per la compagine del presidente Cortellino che ha concluso la regular season al quarto posto in graduatoria e può guardare con grande fiducia al futuro.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Diaz Bisceglie