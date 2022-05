Bisceglie, niente aggancio al San Giorgio: finisce senza gol al "Paudice"

Finisce senza reti la trasferta del Bisceglie a San Giorgio nel recupero della 14esima di ritorno. Ai nerazzurri non basta una prestazione propositiva e generosa per aggiudicarsi lo scontro diretto del "Paudice": gli interventi decisivi dell'estremo campano Bellarosa ed un pizzico di sfortuna (traversa di Sandomenico) negano così al Bisceglie l'aggancio al terzultimo posto, che quindi rimane distante 3 lunghezze.

Ivan Tisci schiera il medesimo undici di partenza della vittoriosa sfida sul Sorrento, con il trequartista Coria alle spalle del tandem Acosta - Urquijo, mentre tra gli avversari c'è spazio tra i titolari per i due ex Scalzone e Raucci.

Nerazzurri grintosi e determinati fin dall'avvio, con l'iniziativa in area di Urquijo (8') disinnescata da un difensore campano in anticipo su Acosta. Al 17' il rasoterra dai 20 metri di Fucci è bloccato a terra da Bellarosa. Il numero uno di casa sale in cattedra al 25' sventando in tuffo il piazzato mancino di Coria destinato sotto l'incrocio dei pali. Unico spunto del San Giorgio nel primo tempo al 31' con il tentativo dal limite di Varela neutralizzato dall'attento Martorel. Al 41' il Bisceglie accarezza daccapo il vantaggio con l'incornata sottomisura di Urquijo (imbeccato da capitan Coletti) smanacciata oltre la traversa dal colpo di reni di Bellarosa, un minuto più tardi tocca ad Acosta rendersi pericoloso con una volée in diagonale che però non inquadra lo specchio della porta.

Alla netta supremazia della squadra di Tisci nel primo tempo segue un avvio di ripresa più equilibrato. Al 4' il sinistro di Urquijo si spegne a lato, mentre all'8' Cassese schiaccia di testa in area ospite fallendo di poco il bersaglio. Corre il 10', quando Varela si libera bene dal limite lasciando partire un sinistro al volo che si infrange sulla parte inferiore della traversa e rimbalza sulla linea, senza varcarla. Scampato il pericolo, gli stellati replicano con la fulminea girata di Urquijo (18') spedita in corner da Bellarosa. Tisci inserisce in corso d'opera Izco, Cozza e Sandomenico, con quest'ultimo ad imprecare con la cattiva sorte al 27', allorché il suo pregevole shoot mancino timbra la traversa andando ad impattare il conto dei legni.

Non accade più nulla di rilevante fino al triplice fischio del veronese Migliorini, eccetto una punizione fuori misura di Coletti al 94'.

Il Bisceglie tornerà in campo mercoledì prossimo per il derby al "Curlo" di Fasano, il cui inizio è fissato alle ore 20.00.

Tabellino gara

San Giorgio - Bisceglie 0-0

SAN GIORGIO (4-4-2): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Guarino, Raucci; Onesto, Ruggiero, Navas, Raiola; Varela (44’ st Evacuo), Scalzone (16’ st Mancini). A disp. Barbato, Luongo, De Siena, Sepe, Formisano, Greco, Spedaliere. All. Ambrosino.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Martorel; Barletta, Marino, Urquiza, Farinola; Fucci (39’ st Ferrante), Coletti, Tuttisanti (20’ st Cozza); Coria (14’ st Izco); Urquijo (20’ st Sandomenico), Acosta. A disp. Zinfollino, Divittorio, Ligorio, Rubino, R. Liso. All. Tisci

ARBITRO: Migliorini di Verona

ASSISTENTI: Giaretta e Testai’

NOTE: Ammoniti: Raucci, Ruggiero, Evacuo, Fucci e Ferrante. Angoli 8-2 per il Bisceglie. Recupero 0’ pt e 4’ st

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Bisceglie Calcio 1913