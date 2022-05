​La Virtus Bisceglie conclude in bellezza: vittoria per 4-0 sulla Grumese

Ottava vittoria stagionale per la Virtus Bisceglie, che si è congedata con il sorriso da una stagione in chiaroscuro nel torneo di Prima categoria. I ragazzi di mister Aldo Piccarreta si sono imposti con un rotondo 4-0 nella sfida del “Di Liddo” alla Grumese. Tutte le reti biancazzurre sono state messe a segno nella ripresa. Il giovane classe 2004 Giuseppe De Venuto ha sbloccato il risultato al 70’ e due minuti più tardi è giunto il raddoppio, siglato da Mattia Di Franco (al suo sesto gol in quest’annata). Il tris è stato firmato dal subentrato Germinario e ancora Binetti ha realizzato il poker biscegliese, togliendosi la soddisfazione di risultare il top scorer della squadra con 7 centri in stagione.

La Virtus Bisceglie ha totalizzato 28 punti in 26 gare con otto affermazioni e quattro pareggi a fronte di 14 sconfitte, 36 reti segnate e 51 subite, chiudendo al nono posto in graduatoria.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie