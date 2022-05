​Bisceglie, a San Giorgio tappa fondamentale: nel mirino l’aggancio al terz'ultimo posto​

È tutto pronto in casa Bisceglie per il recupero della quattordicesima di ritorno del girone H di Serie D che vedrà i nerazzurri impegnati nella cruciale trasferta contro i campani del San Giorgio (domenica, calcio d’inizio alle 15,30). Si è conclusa questa mattina la settimana di preparazione per la formazione di mister Ivan Tisci, che in questi giorni ha lavorato con grande impegno e determinazione, risollevata anche dal successo ottenuto domenica scorsa contro il Sorrento. I nerazzurri affronteranno il San Giorgio sul sintetico del “Paudice” in quello che sarà un autentico scontro salvezza tra la terzultima e la penultima del campionato.

I granata allenati da Salvatore Ambrosino precedono il Bisceglie di tre lunghezze e l’incontro di domani potrà risultare importante, benché non decisivo, per le sorti di entrambe le compagini. I nerazzurri ritrovano Izco e Rubino, tornati a disposizione dopo il turno di squalifica, ma dovranno fare a meno degli indisponibili Davide Liso, Gueye e Bottari. Tra le file dalla formazione campana, il Bisceglie ritroverà in veste di ex Angelo Scalzone, Ferdinando Raucci e Antonio Caprioli: quest’ultimo, però, non potrà scendere in campo poiché squalificato, alla stessa stregua dei compagni di squadra Argento e Di Pietro.

La sfida di domani è assolutamente inedita nella storia del Bisceglie Calcio: le due formazioni, infatti, si misureranno per la prima volta in terra campana, mentre nel match dell’andata a “Ventura” si registrò un pareggio per 1-1. Arbitro dell’incontro sarà Andrea Migliorini della sezione di Verona, coadiuvato da Dario Giaretta di Bassano del Grappa e Dario Testaì di Catania. Stimati una cinquantina di tifosi nerazzurro stellati al seguito.