​Virtus Bisceglie, chiusura di stagione al “Di Liddo”

Concludere al meglio una stagione caratterizzata da luci ed ombre. È ciò in cui si confida in casa Virtus Bisceglie alla vigilia dell’ultima gara nel girone A di Prima categoria. I biancazzurri di mister Aldo Piccarreta, salvi da tempo, riceveranno la Grumese al “Di Liddo” nel match in programma domenica primo maggio con calcio d’inizio alle 16:30 (ingresso gratuito). L’obiettivo è interrompere la striscia di otto gare consecutive senza vittorie. Il tecnico della Virtus concederà spazio anche ai calciatori più giovani in organico.

La partita sarà diretta da Michele De Pinto, appartenente alla sezione Aia di Bari.