Virtus Bisceglie battuta sul campo del Troia

L’ultima uscita esterna stagionale della Virtus Bisceglie nel torneo di Prima categoria si è chiusa con una sconfitta. I biancazzurri di mister Piccarreta, nel confronto sul rettangolo del Troia, hanno ceduto per 4-1. L’opportunità per sbloccare subito il punteggio è capitata sui piedi dei biscegliesi con un penalty concesso dopo appena 40 secondi di gioco: l’esecuzione di Di Pinto dal dischetto è stata respinta dal portiere avversario, a conferma di un’annata sfortunata, con ben sei opportunità su sette fallite dalla Virtus dagli undici metri.

Il vento favorevole ai padroni di casa ci ha messo del suo nella frazione d’apertura: la rete messa a segno da Delli Carri sugli sviluppi di un calcio piazzato è stata condizionata dalle folate, “protagoniste” anche in occasione del raddoppio del Troia firmato da Piscopo. Reazione poco incisiva, quella degli ospiti, che al 39’ sono stati nuovamente colpiti, ancora da Piscopo. Poker dauno in apertura di ripresa, con De Rosa. Il gol della bandiera della Virtus è stato realizzato da Mattia Di Franco al 70’. Il ruolino di marcia biancazzurro lontano dalle mura amiche, al termine dell’annata, è di due successi e tre pareggi a fronte di otto sconfitte, per un totale di 9 punti conquistati. Domenica prossima, al “Di Liddo”, il match di commiato contro la Grumese.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie